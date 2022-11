Se avete bisogno di rinnovare il vostro guardaroba con ottimi capi d’abbigliamento da uomo, casual ed eleganti, vi consigliamo di dare uno sguardo agli sconti attivi da Gutteridge! Grazie alle offerte in corso per il Singles Day, avrete la possibilità di scegliere cosa acquistare tra ben 11 prodotti di ottima qualità, scontati fino al 70%.

Felpe, giacche, bomber e altro ancora: per sfruttare queste promozione di Gutteridge vi basterà aprire la pagina dedicata e mettere nel carrello tutti capi che vi interessano maggiormente, senza dover raggiungere un minimo di spesa. Trattandosi di offerte davvero imperdibili e a tempo molto limitato, vi invitiamo a completare i vostri acquisti il prima possibile!

Il brand Gutteridge è da sempre sinonimo di qualità sartoriale e buongusto! Nato inizialmente come magazzino di tessuti pregiati, si è poi trasformato in un’azienda dal florido commercio in tutta Europa. Da otre 140 anni, il marchio storico anglo-napoletano racchiude in sé un mix di tradizione e artigianalità che sfoggia nella realizzazione dei propri outfit, dagli abiti casual fino a quelli pensati per eventi speciali.

Nel caso in cui stiate cercando un bomber classico, comodo e perfetto da indossare anche tutti i giorni, vi consigliamo di modello trapuntato regular fit disponibile al prezzo di 49,00€ invece di 149,00€. Il capo in questione è stato realizzato con imbottitura 100% riciclata per un approccio allo stile più responsabile. Inoltre, è stato trattato con rivestimento impermeabile e antivento perfetto anche per le giornate più fredde e piovose. Potrete decidere di acquistare o la colorazione blu bavy o la classica marrone!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Gutteridge dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

