Se state cercando una smart TV pensata per sfruttare al massimo le qualità tecniche della vostra PS5, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Sony Bravia XR da 65″ al costo di 999,00€ invece di 1.499,00€, sullo store Mediaworld. Un vero e proprio affare, tenendo presente che i TV della gamma Bravia portano audio e immagini a un livello superiore grazie al Cognitive Processor XR di cui sono dotati.

Si tratta di un prodotto perfetto per il gaming, caratterizzato delle migliori tecnologie XR per una resa grafica impeccabile e un’ottima risoluzione in 4K e ben 120 fps sui giochi compatibili. Poiché stiamo parlando di una promozione particolarmente interessante e conveniente, vi consigliamo caldamente di completare il vostro acquisto il prima possibile.

Perché questa smart TV Sony Bravia è perfetta per la vostra PS5? In primis, perché le feature tecniche dedicate a colori, luci, ombre e dettagli super realistici sono moltissime, a partire dalla XR Picture. Questa tecnologia analizza la vostra prospettiva per ottimizzare il più possibile migliaia di elementi su schermo, in un batter d’occhio, evitando riflessi e offrendovi delle immagini ricche di contrasto, sfumature vivaci e texture senza precedenti. L’XR Colour e l’XR Triliminos Pro, invece, si occupano di garantirvi tinte naturali e vibranti, riuscendo a replicare qualsiasi gradazione e permettendovi di percepire qualsiasi sfumatura, anche nelle scene più buie.

Non meno importante, soprattutto se giocate a titoli d’azione e d’avventura, potrete essere sicuri di non dover subire il fastidioso effetto sfocatura durante i momenti più concitati delle vostre partite. Questo grazie alla tecnologia XR Motion che si occupa di analizzare i dati degli oggetti su schermo per garantire che sia sempre tutto uniforme, luminoso e nitido. Anche il lato audio è un punto a favore dell’acquisto: grazie al Sound Position otterrete un’esperienza estremamente realistica e immersiva, poiché il suono sarà sempre in perfetta armonia con ciò che si trova sullo schermo. In più il 3D Surround Upscaling riprodurrà un audio multidimensionale per lasciarvi avvolgere dal suono, non solo da destra e da sinistra, ma anche verticalmente!

Infine, potrete sfruttare tutte le funzionalità della smart TV Sony anche grazie alla ricerca vocale, utilizzando l’Assistente Google oppure connettendo il dispositivo con Alexa per cercare qualsiasi tipo di contenuto senza alzare nemmeno un dito. Vi ricordiamo che, solo per il momento, potrete acquistare il modello Sony Bravia da 65″ in sconto di ben 500€.

