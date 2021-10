Smart TV LG 4K da 55″ al prezzo più basso di sempre su eBay

Se avete un televisore che non è aggiornato per il passaggio al nuovo segnale del digitale terrestre (DVB-T2) o se semplicemente state pensando di prendere una nuova Smart TV per avere un miglioramento rispetto alla vostra attuale questo potrebbe essere il giorno ideale. Oggi infatti su eBay potete trovate questo modello da 55″ di LG che viene proposto al prezzo più basso di sempre, appena 459€!

L’LG 55UN8000 è un ottimo televisore 4K ideato per esaltare al massimo la visione di qualsiasi tipo di contenuto (film, sport o videogiochi) grazie alla cornice ultra sottile cinematografica è la risoluzione 4K con colori vividi e dettagli incredibili. Inoltre, grazie al suo processore Quad Core, anche le immagini a risoluzione ridotta verranno riprodotte con una qualità più fedele possibile a quella del 4K. Da non dimenticare ovviamente la parte smart del televisore gestita tramite l’ottima l’interfaccia WebOS con cui sarà possibile accedere a tutti i maggiori servizi di streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+) e non solo. Ottime le prestazioni anche in ambito gaming che, grazie alla presenza dell’HGiG (HDR gaming interest group), è in grado di regolare l’HDR in base alle performance del televisore restituendo un’esperienza gaming HDR ottimale. Come ultima cosa, ovviamente, non dimentichiamo la presenza di Google Assistant e Alexa per poter controllare il televisore anche con gli assistenti vocali.

Considerate le caratteristiche di questo televisore e il prezzo che solitamente è superiore ai 500€ non possiamo far altro che consigliarvene l’acquisto soprattutto, come detto all’inizio di questa news, se siete nella situazione di dover cambiare televisore in vista dello switch al nuovo digitale terrestre.

Smart TV 4K LG 55UN8000 a 459€ su eBay

