Smart TV LG 4K UltraHD da 55” ad un prezzo mai visto prima su eBay!

Dopo avervi segnalato le principali offerte giornaliere di questo martedì, vogliamo ora illustrarvi quelle che sono le migliori proposte di eBay, in particolare quelle dell’iniziativa chiamata “Gli Imperdibili”. Difatti, sono disponibili moltissimi articoli in offerta, come smart TV, scope elettriche, piccole e grandi elettrodomestici, notebook e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%.

Gli Imperdibili, dunque, si confermano ancora una volta un posto per poter acquistare tantissimi articoli a prezzo scontato. Quest’oggi la lista dei prodotti compatibili è piuttosto numerosa ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata al smart TV LG, in particolare al modello 55UP78006LB. Originariamente disponibile a 849,00€, solo per oggi è venduto a “soli” 449,00€, grazie ad uno sconto del 47% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 400,00€.

Questo televisore rappresenta una valida soluzione per godere appieno dei migliori contenuti televisivi e multimediali. Infatti, possiede un ampio display LED da 55 pollici con una risoluzione nativa in 4K Ultra HD (ossia 3840 x 2160 pixel). Per quanto concerne le sue specifiche, siamo dinanzi ad un dispositivo che vanta un potente processore, che ottimizza il segnale in entrata per poter eliminare la rumorosità nel video e dunque permette di guardare immagini migliorate con contrasti più vividi.

LG 55UP78006LB, inoltre, vanta diverse funzionalità intelligenti. Innanzitutto, può contare sull’integrazione dei maggiori assistenti vocali, in modo tale da controllare tutta la domotica casalinga direttamente con la propria voce, attraverso il telecomando. E poi, il suo sistema operativo consente di compiere diverse azioni – anche simultanee – in modo facile e, soprattutto, veloce.

Si tratta, insomma, di un smart TV che offre prestazioni di altissimo livello e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita valido solo per oggi, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere visione di tutte le proposte di eBay.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere visione di tutte le proposte di eBay.

