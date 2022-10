Se state cercando un’ottima smart TV a un costo davvero molto basso, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello LG 55OLED A26LA disponibile su eBay a un prezzo davvero folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 999,00€ invece di 1.699,00€. Una promozione davvero imperdibile per questo ottimo televisione con risoluzione in 4K, scontato di ben 700,00€!

Si tratta di un modello eccezionale, con un pannello da ben 55″, dotato di un processore di ultima generazione e con un design minimale, per la massima immersione visiva. Trattandosi di un prodotto interessante e disponibile con uno sconto di rilievo, vi consigliamo di acquistarlo quanto prima!

Equipaggiato con un pannello a pixel-auto illuminanti, questo splendido televisore OLED by LG ha il vantaggio di offrire colori splendenti e realistici, per nulla artefatti dalla presenza di un sistema di retroilluminazione, come accade, invece, per molti altri televisori della concorrenza.

I colori sono perfetti durante la visione di film, videogame e serie TV, e grazie alla tecnologia OLED non perderete nemmeno un singolo dettaglio o una piccola sfumatura della scena di fronte a voi, anche perché, accendendosi e spegnendosi in modo dinamico, a seconda dell’immagine a schermo, i pixel del pannello sono in grado di proporre un nero perfetto e intenso, che dà profondità alle immagini e crea un contrasto netto tra chiari e scuri. Non meno importante, il nuovo processore a7 Gen 5, citato anche nell’introduzione, lavora in maniera sinergica con tutti gli altri componenti della smart TV per assicurarvi immagini nitide e vibranti: analizza ciò che state guardando ed esalta gli oggetti in primo piano rispetto a quelli sullo sfondo, grazie all’intelligenza artificiale progressiva.

Il processore, inoltre, applica la mappatura dei toni ottimale a questi elementi, poiché conosce alla perfezione lo schermo su cui lavora ed è in grado di esaltare i dettagli complessi con un contrasto HDR naturale e intenso. L’Intelligenza Artificiale si occupa anche di proiettarvi nella scena analizzando i suoni e migliorandone la resa in base al contenuto! Per questo, anche quando state guardando dei programmi in semplice audio stereo, la smart TV LG trasforma i 2 canali in un audio virtuale a 5.1.2 canali. Potrete ascoltare l’azione e gli effetti sonori intorno a voi, sempre al meglio.

