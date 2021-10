Smart TV Philips 4K da 55″: affarone eBay con 300€ di sconto!

Se non volete attendere il Black Friday per effettuare gli acquisti, allora vi consigliamo di controllare le proposte quotidiane di eBay contenute nei cosiddetti “Gli Imperdibili“, ovvero l’iniziativa del noto portale di compravendita che sarà oggetto di questo articolo, le cui ottime occasioni saranno valide per poche ore.

Come è solito attendersi da un portale come eBay, le offerte tengono conto di un alto numero di elettrodomestici, tra cui forni elettrici, frigoriferi e persino prodotti un po’ atipici come le pareti attrezzate per il soggiorno. Sebbene quasi tutti gli articoli odierni godono di una percentuale di sconto elevata, non possiamo fare a meno di segnalarvi la smart TV Philips 55PUS7406 da 55 pollici, il cui modello di ultima generazione viene proposto ora a 300€ in meno, permettendovi di acquistarlo a 499,00€ anziché 799,00€. Un’offerta molto vantaggiosa al punto che siamo di fronte al prezzo più basso di sempre per questo specifico TV, il quale gode di caratteristiche che vi permetteranno di fare un notevole passo in avanti in termini di qualità rispetto al vostro attuale vecchio televisore.

Il Philips 55PUS7406, dunque, è uno di quei televisori in grado di riprodurre immagini vivaci come al cinema e un audio surround grazie al Dolby Atmos. Ovviamente, il componente più importante di questo elettrodomestico è il pannello, ed ecco perché vi diciamo subito che questo modello supporta il Dolby Vision che, come saprete, permette al TV di riprodurre immagini mozzafiato, con una gamma dinamica di bianchi e neri eccellente. Se vogliamo fare un paragone, il Dolby Vision è persino meglio dell’HDR10, il che significa che i contenuti che lo supportano avranno una resa grafica senza precedenti.

Oltre ad avere uno dei migliori pannelli in questa fascia di prezzo, il Philips 55PUS7406 è anche un TV accattivante, capace di abbinarsi a qualsiasi ambiente grazie al design sottile. Ottimo per il gaming, in quanto dispone della tipica modalità dedicata che abbassa la latenza del pannello una volta avviato un gioco. A tal proposito, il Philips 55PUS7406 riconoscerà quando viene collegato ad una console e imposterà automaticamente le impostazioni consigliate per permettervi di giocare senza scatti o ritardi durante il gameplay.

Un altro fattore che potrebbe invogliarvi a sfruttare questa offerta e acquistare il Philips 55PUS7406 è dato dal fatto che questo televisore implementa Android TV, un sistema operativo all’interno del quale troverete tutti i contenuti che desiderate, scaricabili dal noto Play Store di Google. Insomma, un TV a cui non gli manca nulla e che gode persino di features presenti di solito solo su modelli più costosi, il che rende questa offerta davvero imperdibile.

