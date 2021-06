Smart TV Sony OLED da 48″ scontata di 400€ su Mediaworld

In attesa che inizi il conto alla rovescia per il Prime Day 2021, continuiamo la nostra rassegna stampa dedicata alle offerte principali del giorno e lo facciamo segnalandovi ora quelle che sono le occasioni odierne di Mediaworld, occasioni che vedono ancora una volta merce tecnologica ed elettrodomestici proposti a prezzi stracciati, dandovi modo di continuare ad approfittare di quelle che sono ottime opportunità di acquisto, la cui scadenza però è fissata a mezzanotte.

Ad ogni modo, a spiccare oggi è la smart tv Sony OLED KE48A9 da 48 pollici, che viene proposta a 1.299,00€ invece di 1.699,00€. Uno sconto davvero eccellente su quella che è una smart tv all’avanguardia, che si va ad aggiungere alle numerose occasioni di altri modelli simili riportati ieri, il che dimostra come i portali stiano cercando di puntare molto sulla scontistica dei televisori, quasi sicuramente in vista dell’inizio della Uefa Euro 2020.

Come avrete già letto, la Sony KE48A9 monta un pannello OLED, il che significa che si posiziona ai vertici della categoria per quanto concerne la qualità di visione con neri assoluti, contrasto elevato e colori naturali. Nonostante gli OLED siano tutti fantastici, quello di Sony KE48A9 raggiunge vette ancora più alte grazie alla tecnologia Pixel Contrast Booster di Sony, che migliora ulteriormente le tonalità e ombre per renderle ancora più realistiche.

Premiata come una delle migliori smart tv del 2020, i punti forti di Sony KE48A9 non si limitano solo al pannello, ma anche su come viene riprodotto l’audio dei contenuti multimediali. Questo specifico modello, infatti, monta degli speciali altoparlanti che si integrano perfettamente con lo schermo, dandovi modo di percepire i vari suoni, effetti e voci dal centro del televisore. Il tutto avviene in un design minimale e compatto, capace di abbinarsi con il resto dell’ambiente.

Qualora abbiate già sfruttato le occasioni relative ad alcune delle migliori smart tv nei giorni precedenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Mediaworld, e nella nostra lista personalizzata in calce, troverete tantissime altre offerte interessanti. Ciò detto, aspettatevi nuovi occasioni nel corso della giornata e non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali Telegram, in particolare dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

