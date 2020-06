Smartbox codice sconto 15% per l’acquisto dei vostri pacchetti vacanza

Voglia di fare una vacanza in Italia, per passare alcune giornate di puro relax e svago? Allora non potete perdervi l’iniziativa Vacanze al mare lanciata da Smartbox, che ha rilasciato un coupon sconto per acquistare i suoi pacchetti a prezzo ridotto. Infatti dal 22 al 28 giugno compresi, acquistando un articolo senza altre promozioni in corso, sarà possibile ottenere uno sconto del 15% sul prezzo totale del carrello. Per poter usufruire di questa offerta non vi basterà fare altro che inserire il codice sconto ALMARE15 nell’apposita sezione del carrello, ed il gioco è fatto!

Dopo i passati mesi di lockdown questa è l’occasione perfetta per iniziare a pensare alla questione vacanze 2020, ma non bisogna farsi trarre in inganno dal nome dell’iniziativa infatti sono incluse soluzioni per gli amanti del mare, della montagna, sia per le coppie che per le famiglie numerose comprese di cane. Attraverso il catalogo Smartbox sarà possibile regalare un momento di svago sia per voi che i vostri cari attraverso nuove incredibili esperienze come l’esclusiva permanenza presso l’Isola d’Elba con Allegroitalia, che include sette notti da passare in appartamento, che con questo sconto può essere vostro a soli 526,91€.Potrete selezionare soggiorni da passare in affascinati dimore raffinate, oppure simpatiche ed originali idee regalo, e tante altre possibilità per visitare le bellezze del nostro paese vivendo all’insegna di un’emozione da ricordare nel tempo.

Visto che sono molti gli Smarbox compresi nell’offerta vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alla promozione, e di selezionare i pacchetti che rientrano nelle specifiche dell’offerta entro il 28 giugno. Infine, prima di lasciarvi alla scelta del vostro Smartbox perfetto alle vostre esigenze, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Il codice sconto ALMARE15 va inserito nell’apposito campo del carrello, al momento del pagamento. Assicuratevi che sia stato accettato prima di procedere.

» Clicca qui per acquistare il tuo Smartbox «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!