Smartphone: le migliori offerte su Amazon

AGGIORNAMENTO 06/10/2020: abbiamo aggiornato l’articolo con nuovi modelli

Se siete desiderosi di acquistare uno smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo, allora questo è sicuramente il posto giusto per trovare l’occasione che cercate. Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono tornate le promozioni dedicate agli smartphone, che vi permetteranno di acquistare uno o più device dei principali brand del mercato a prezzi davvero concorrenziali.

Le proposte di Amazon, come da tradizione per il colosso dell’e-commerce, sono numerosissime e variegate, e dunque saranno in grado di accontentare tutti gli appassionati, a partire da quelli che hanno intenzione di acquistare uno smartphone entry-level. Tra le soluzioni più economiche spicca lo Xiaomi Redmi Note 9, un dispositivo che coniuga un ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie ad un processore MediaTek Helio G85 abbinato a 4 GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna. Il Note 9, inoltre, possiede un display da 6,53 pollici con una risoluzione in FullHD+, una quadrupla fotocamera posteriore da 48 MP con Intelligenza Artificiale, una fotocamera anteriore da 13 MP e una batteria da 5020 mAh compatibile con la ricarica rapida da 18 Watt. Inoltre, possiede anche il chip NFC per i pagamenti contact-less, che non è da sottovalutare considerando il posizionamento di questo smartphone. Tutto questo, per chi ne fosse interessato, si traduce in 229,90 euro ma potete acquistare lo Xiaomi Redmi Note 9 a soli 180,00€ grazie alle offerte di Amazon.

Un altro prodotto da tenere in considerazione, nonché uno degli ultimi arrivati sul mercato, è lo Xiaomi Poco X3 che, grazie ai suoi materiali e componenti interni, si è dimostrato fin dalla presentazione essere il nuovo re della fascia entry-level, proponendosi ad un prezzo super competitivo e disponibile su Amazon in questo momento a soli 229,00€ nella variante 6/64GB. Questo dispositivo va in diretta concorrenza con altri modelli già blasonati della stessa azienda, ma risulta addirittura migliore grazie alla presenza dell’ottimo e ottimizzato processore Snapdragon 732G e dall’enorme display da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+. L’ultimo gioiellino di Xiaomi è uno dei migliori che potete acquistare attualmente grazie anche alla batteria da ben 5.160 mAh, che assicura un’autonomia decisamente superiore alla media, tipica dei modelli della famosa azienda cinese. Un altro aspetto che stupisce su un dispositivo dal prezzo così irrisorio è il comparto fotografico, che vanta 4 sensori con il principale da ben 64MP, quest’ultimo capace di scattare foto ad una qualità estremamente valida. Uno smartphone quindi decisamente equilibrato e che spesso risulta difficile trovarlo disponibile proprio a causa della forte richiesta da parte degli interessati.

Visto il gran numero di prodotto in promozione, abbiamo pensato di proporvi di seguito una selezione delle migliori offerte, catalogate in base al brand di riferimento. Ciononostante, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo per visionare in prima persona tutte le proposte di Amazon, e dunque per scegliere lo smartphone che soddisfi le vostre necessità.

La nostra selezione di prodotti

Samsung

Xiaomi

Huawei

Honor

Altri marchi

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

