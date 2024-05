Questa OTTIMA cassa portatile Soundcore Boom 2 al 23% di SCONTO!

Siete alla ricerca di una cassa portatile impermeabile perfetta per le vostre attività all'aperto? La cassa Soundcore Boom 2 è attualmente in offerta su Amazon a soli 99,99€, rispetto al prezzo originale di 129,99€, permettendovi di risparmiare il 23%. Questo dispositivo offre un'esperienza audio potente con bassi profondi grazie al subwoofer da 80W e alla tecnologia BassUp 2.0. È ideale per l'uso all'esterno, come campeggi sulla spiaggia o feste in giardino, grazie alla durata della batteria di 24 ore, all'impermeabilità IPX7 e alla capacità di galleggiare. Inoltre, con la possibilità di connettere oltre 100 speaker tramite PartyCast 2.0, vi garantisce un suono su misura per ogni occasione.

Cassa Soundcore Boom 2, chi dovrebbe acquistarla?

La cassa Soundcore Boom 2 è perfetta per gli appassionati di musica che desiderano un'esperienza audio di alta qualità sia a casa che all'aperto. Dotata di un potente subwoofer e della tecnologia BassUp 2.0, assicura bassi profondi e una potenza sonora di 80W, rendendola ideale per chi vuole sentire ogni nota con intensità. La sua autonomia di 24 ore garantisce intrattenimento continuo, mentre la funzionalità power bank integrata permette di mantenere i dispositivi sempre carichi, perfetta per lunghe giornate all'aperto, come in spiaggia, al campeggio o durante un barbecue in giardino.

Caratteristiche Principali

Audio Potente: Grazie al subwoofer da 80W e alla tecnologia BassUp 2.0, offre un suono ricco e bassi profondi.

Grazie al subwoofer da 80W e alla tecnologia BassUp 2.0, offre un suono ricco e bassi profondi. Lunga Durata della Batteria: Con 24 ore di autonomia, potete godere di musica senza interruzioni per tutto il giorno.

Con 24 ore di autonomia, potete godere di musica senza interruzioni per tutto il giorno. Impermeabilità IPX7: Resistente all'acqua e capace di galleggiare, è ideale per avventure all'aperto senza preoccupazioni di danni.

Resistente all'acqua e capace di galleggiare, è ideale per avventure all'aperto senza preoccupazioni di danni. PartyCast 2.0: La possibilità di collegare oltre 100 casse trasforma qualsiasi momento in un evento memorabile.

Attualmente disponibile a 99,99€ invece di 129,99€, la cassa Soundcore Boom 2 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un'esperienza audio di qualità superiore in ogni contesto, sia interno che esterno. Resistente all'acqua e con una lunga durata della batteria, garantisce musica tutto il giorno e una personalizzazione del suono senza pari. Perfetta per esterni, campeggio, spiaggia o giardino, la cassa Soundcore Boom 2 è consigliata per la sua versatilità e qualità audio.

Vedi offerta su Amazon