Oltre a proporre ottime offerte tramite il classico metodo di scontistica, tagliando il prezzo originale di una determinata percentuale, Amazon offre anche la possibilità di risparmiare tramite coupon che, spesso, assicurano percentuali di sconto ancora più alte. È il caso di questi auricolari Bluetooth che, fino al 17 maggio o salvo esaurimento scorte, vengono offerti con un coupon del 65%!

Parliamo di auricolari true wireless che normalmente costerebbero 39,99€, ma dopo l’applicazione del coupon il prezzo scenderà a soli 14,00€. Il coupon dovreste già trovarlo applicato sulla pagina del prodotto, ma se così non fosse, vi basterà mettere la spunta sul quadratino presente vicino al prezzo del prodotto, trovando poi la cifra aggiornata durante il checkout. Capite bene che si tratta di un’occasione ottima per chi non intende spendere chissà quanto per degli auricolari, ma al tempo stesso non vuole acquistare un prodotto obsoleto.

Nonostante il prezzo basso, questi auricolari true wireless assicurano un’ottima autonomia e una buona qualità audio, al punto che potreste quasi preferire quest’ultimi piuttosto a soluzioni di brand già rinomati. La differenza di prezzo, infatti, è notevole se la si paragona con i modelli più blasonati, ma non è giustificata né dalla qualità di riproduzione né dalle funzioni integrate, facendo sì che il rapporto qualità/prezzo di questi auricolari sia eccellente.

Vi basterà sollevare gli auricolari dalla custodia di ricarica per far sì che si connettano al vostro dispositivo, proprio come i modelli più blasonati. Il Bluetooth 5.0 assicurerà una connessione stabile e a lungo raggio, permettendovi di continuare a usare gli auricolari anche se vi spostate in un’altra stanza senza portare lo smartphone con voi. Oltre a mantenere la connessione costante, il Bluetooth 5.0 influisce anche sulla qualità audio grazie a un bit rate elevato, il che significa che potrete ascoltare la vostra musica preferita ad alta definizione quasi alla stessa qualità delle cuffie cablate. Essendo poi certificati IPX7, questi auricolari true wireless resisteranno a sudore e pioggia, quindi saranno anche perfetti per le vostre sessioni di allenamento.

Insomma, un prodotto da non lasciarsi sfuggire e siamo sicuri che Amazon continuerà a sorprendere i suoi clienti con ottime occasioni d’acquisto nel corso della giornata, motivo per cui rimanete collegati per non perdere le offerte più interessanti. Intanto vi consigliamo di recarvi sulla pagina di questi auricolari true wireless il prima possibile, cosicché possiate aggiungerli al carrello prima che i coupon si esauriscano.

