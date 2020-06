Solo per oggi Mediaworld: Smart TV e tanti elettrodomestici in sconto!

Siete interessati all’acquisto di un elettrodomestico? Oppure siete intenzionati a cambiare il vostro televisore con una Smart TV di ultima generazione? Niente paura! “Solo per oggi” di Mediaworld permette di acquistare uno o più prodotti del proprio catalogo ad un prezzo decisamente contenuto, infatti gli sconti sono alquanto allettanti!

I prodotti promozionati da Mediaworld sono davvero tanti, ma tra questi spicca la Smart TV Samsung UE55TU7070UXZT. Si tratta di un televisore che offre un pannello da 55 pollici con una risoluzione in 4K (3840 x 2160 pixel). Inoltre, possiede la connettività Wi-Fi ed Ethernet per accedere ai servizi offerti da Netflix, Amazon Prime Video e Tim Vision. Non manca, infine, il tuner digitale terrestre DVB-T2 e Satellitare DVB. Il suo prezzo? Normalmente è disponibile a 499 euro, ma solo per oggi è disponibile a 439,00 euro!

Se siete alla ricerca di uno smartphone, Mediaworld ha pensato di inserire nella promozione odierna il Sony Xperia 10. Questo dispositivo possiede un processore Qualcomm Snapdragon 630 abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo, Android Oreo). Ad impreziosire la scheda tecnica, troviamo una doppia fotocamera posteriore (13 + 5 MP) e una fotocamera anteriore da 8 MP. Il suo prezzo è di 249,99 euro anziché 429,00 euro.

In questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti compatibili con la promozione Mediaworld. Se siete interessati alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Non dimenticate, infine, di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per seguire tutte le offerte di tecnologia, hardware, smartphone e dei prodotti cinesi. Vi aspettiamo in numerosi!

