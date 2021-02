Solo poche ore per avere fino a 12 mesi gratis con VyprVPN!

Continua la nostra rassegna di quelle che sono le migliori offerte legate al mondo delle VPN, sicché ai precedenti sconti proposti da aziende del calibro di CyberGhost e Nord VPN, aggiungiamo alla nostra propota anche la nuova offerta di VyrpVPN, forse l’unica tra le più recenti a poter competere con la straordinaria proposta in sconto di Nord! Senza voler nulla togliere alla concorrenza, infatti, la proposta di NordVPN si era mostrata particolarmente intrigate per gli amanti del settore delle connessioni sicure visto che, oltre ad un prezzo eccezionale di appena 2,97€, l’azienda sta offrendo anche mesi di abbonamento extra, automaticamente aggiunti al piano di acquisto una volta complettata la sottoscrizione.

Ebbene, siamo felici di segnalarvi che anche VyprVPN si sta muovendo nella stessa direzione, con una promozione che regalerà ai suoi utenti fino a 12 mesi di servizio extra e gratuito, oltre che uno sconto a dir poco imperdibile, visto che parliamo dell’87% di risparmio sul piano di abbonamento da due anni, con un costo per mese di appena 1,66 dollari, per un totale di soli 60 dollari per 3 anni di servizio!

Un prezzo davvero incredibile, con un risparmio pari a 460 dollari, ovvero ben 376,19€ al cambio attuale! In questo modo, grazie a VyprVPN, avrete quella che è una delle migliori occasioni di entrare nel mondo delle VPN, specie considerando che grazie al favorevole cambio euro/dollaro, l’abbonamento costerà al mese appena 1,36€, in quello che è il prezzo più basso attualmente sul mercato delle VPN premium!

Con il suo prezzo basso, una buona velocità, ed una grande sattenzione per la privacy dei suoi utenti, VyprVPN è certamente una delle migliori proposte del mercato, complice la sua politica zero log e la sua straordinaria formula “soddisfatti o rimborsati” che, fino a 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento, vi permetterà di ottenere la restituzione del prezzo dell’abbonamento.

Ciò detto vi lasciamo direttamente alla pagina in cui effettuare la sottoscrizione ed in cui poter ricevere maggiori informazioni su abbonamento e pagamenti tuttavia, prima di far ciò, vogliamo ricordavi ancora una volta che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buona navigazione!

