[SONDAGGIO] Cosa comprerai durante il Prime Day 2024 di Amazon?

Il Prime Day 2024 è ormai alle porte: il 16 e 17 luglio l'intero catalogo di Amazon sarà travolto da sconti incredibili. È un'occasione perfetta per acquistare i prodotti che desiderate, almeno fino al Black Friday di novembre. Abbiamo, quindi, pensato di chiedere a voi: quali prodotti acquisterete? Ecco perché di seguito troverete un sondaggio con alcune delle principali categorie di prodotti venduti su Amazon a cui vi invitiamo a rispondere per darci la vostra opinione. Avrete tempo fino a lunedì 15 luglio, il giorno prima dell'inizio del Prime Day, per votare!

Cosa comprerai durante il Prime Day 2024 di Amazon? Componenti PC (10%) Elettrodomestici (piccoli e grandi) (6%) Altro (arredamento, abbigliamento, alimentari, etc…) (57%) Smartphone (3%) Periferiche Gaming (cuffie, mouse, tastiere, microfoni, etc…) (7%) Computer portatili (3%) Cuffie e Auricolari (1%) Console e Videogiochi (10%) Smart TV e Soundbar (1%) Vota Scade fra tra 1 settimana Totale voti: 68 Vuoi cambiare la tua risposta?

Prime Day 2024: quando inizia e come approfittare degli sconti

Come accennato, il Prime Day durerà due giorni, ovvero il 16 e 17 luglio 2024. Durante questi giorni, i clienti Prime potranno approfittare di tantissimi sconti su tutte le categorie del catalogo Amazon.

Per accedere alle promozioni del Prime Day, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Se non lo siete ancora, vi invitiamo ad approfittare della prova gratuita di 30 giorni, che vi permetterà di godere di tutti i vantaggi del servizio, tra cui spedizioni rapide e gratuite e l'accesso ai contenuti di Prime Video. Se il vostro abbonamento è scaduto, potrete semplicemente riattivarlo in occasione dei giorni promozionali.

Come funziona il Prime Day?

Nel nostro articolo dedicato al Prime Day, abbiamo spiegato alcune strategie utili per acquistare ciò che state tenendo d'occhio. Ecco alcuni consigli:

Iscrivetevi ad Amazon Prime: Assicuratevi di essere abbonati. Attivate le Notifiche Personalizzate: Riceverete aggiornamenti sugli articoli di vostro interesse. Seguiteci per le Migliori Offerte: Durante i giorni promozionali, effettueremo una rassegna stampa continua, consigliandovi in tempo reale le migliori offerte lanciate da Amazon.

Come prepararsi al Prime Day

Prepararsi per il Prime Day richiede alcune strategie: