Amazon Prime Day: iscriviti ai nostri canali Telegram e non perderti nemmeno un'offerta!

Luglio è ufficialmente arrivato e per i consumatori che amano fare gli ultimi acquisti prima delle vacanze estive, o semplicemente dedicarsi allo shopping, si presenta come un mese ideale per risparmiare. Questo grazie ovviamente al Prime Day, che si terrà il 16 e 17 luglio, come già anticipato nel nostro articolo principale. Due giorni di super offerte (alcune già attive), che vi invitiamo a seguire anche sui nostri canali Telegram, ai quali potete iscrivervi gratuitamente.

Iscriviti ad Amazon Prime

Canali Telegram di Tom's, perché iscriversi?

Se non siete ancora iscritti, vi suggeriamo di farlo al più presto, non solo perché i nostri canali rimangono sempre attivi (prima e dopo l'evento), ma anche perché spesso si rivelano i luoghi più adatti per trovare le migliori offerte. Nonostante Amazon rilasci la sua pagina speciale per il Prime Day, non sempre tutte le offerte migliori sono facilmente individuabili. Spesso, infatti, le occasioni più imperdibili si trovano su prodotti specifici che vengono rapidamente segnalati dai canali Telegram.

Inoltre, con la possibilità di attivare le notifiche in tempo reale (magari solo durante il Prime Day così da non essere sopraffatti da notifiche inutili in seguito) potrete essere tra i primi a scoprire e ad approfittare delle promozioni lampo, che tendono ad esaurirsi rapidamente. Sui nostri canali forniamo quindi link diretti alle offerte, che vi portano direttamente sulla pagina del prodotto, senza navigare tra le varie categorie.

Prima di condividere i link ai nostri canali Telegram, vi ricordiamo che gli sconti del Prime Day saranno accessibili solo agli abbonati Amazon Prime, motivo per cui è ancora più essenziale completare l'iscrizione se non l'avete già fatto.

