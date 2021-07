Sono iniziati i saldi su HP Store, con risparmio extra su notebook e stampanti

In questa prima parte di luglio, sono stati diversi gli store e portali ad aver attivato i saldi di stagione ed ora è la volta di HP Store, che fino al 15 luglio ha deciso di scontare moltissimi dei suoi migliori modelli di notebook, desktop e monitor grazie al codice sconto ESTATE21. Questa nuova promozione di HP Store è valida su buona parte del catalogo e vi garantisce un risparmio extra del 10% oltre agli sconti già presenti.

A nostro giudizio, uno dei prodotti più interessanti è il notebook HP Pavilion 14 che potrete acquistare a meno di 600,00€, un dispositivo dotato di processore Intel Core i5 di undecima generazione e un quantitativo di RAM e memoria interna sufficienti a gestire numerose applicazioni contemporaneamente e salvare una discreta quantità di documenti senza rischiare che lo spazio vada subito ad esaurirsi.

Inoltre, essendo l’HP Pavilion 14 un notebook molto compatto, con display micro-edge da 14 pollici, sarà semplice e sicuro da trasportare, grazie anche ai materiali resistenti e al pannello antiriflesso, che vi consentirà di godervi al meglio la qualità dello schermo anche sotto la luce diretta del sole. Nonostante sia molto sottile, vanta una batteria capace di offrire un’autonomia in grado di coprire un’intera giornata di lavoro, e qualora vi servisse una dose di carica aggiuntiva, sarete felici di sapere che vi basteranno pochi minuti di ricarica per ottenere un’autonomia sufficiente a farvi terminare il lavoro in sospeso.

Insomma, quelli messi in campo da HP Store sono saldi estremamente vantaggiosi, i quali abbiamo provveduto a riportare in calce quelli che riteniamo più interessanti.

