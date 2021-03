Sony Days: grandi sconti su TV, fotocamere, cuffie e tanto altro!

Oltre alle offerte relative al Solo per Oggi, dove spicca il frigorifero LG con oltre 600€ di sconto, vogliamo segnalarvi che il portale di MediaWorld, in questa giornata della festa del papà, ha lanciato una serie di promozioni dedicate ai prodotti Sony, con sconti da capogiro su molti prodotti. Questi Sony Days dureranno fino al 21 marzo, e coinvolgeranno tantissimi prodotti del noto brand giapponese come smart TV, fotocamere, cuffie, speaker e tanto altro!

Nella selezione di prodotti inclusi da MediaWorld ci sono anche le Sony WHCH700NB, ottime cuffie a padiglione pensate per una cancellazione del rumore ottimale, che potranno esser vostre ad appena 79,99€! Queste cuffie sfruttano la miglior tecnologia di NCS attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale interna che, con la semplice pressione di un tasto, analizza il rumore di fondo dell’ambiente circostante, anche nelle situazioni più rumorose, e regola l’audio per mantenerlo il più libero da interferenze esterne.

I potenti driver a cupola da 40 mm di Sony WHCH700NB assicurano poi bassi profondi e vibranti ed inoltre migliorano la qualità e la ricchezza dei dettagli dei file musicali compressi, come gli MP3, grazie alla speciale tecnologia DSEE, che avvicina l’audio quanto più possibile alla registrazione originale.

Queste cuffie risultano estremamente comode da indossare anche per le lunghe sessioni, infatti sono dotate di un archetto regolabile a scorrimento per adattarsi alle varie circostanze, mentre i padiglioni ovali seguono alla perfezione la forma dell’orecchio con la speciale schiuma isolante, che risulta sempre morbida. Padiglioni che, una volta terminato l’ascolto, possono esser girati in forma piatta per ridurre lo spazio ed esser comodamente riposti.

Oltre alle cuffie, avrete capito che i prodotti Sony presenti su MediaWorld sono veramente tanti e provenienti dalle più varie categorie, e per questo non possiamo far altro che consigliarvi di visitare l’apposita pagina del portale e consultare l’intera proposta presente entro il 21 marzo! Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Mediaworld, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

