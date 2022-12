Se avete difficoltà ad apprezzare i contenuti multimediali a causa degli altoparlanti poco performanti del monitor per PC o della smart TV, una soundbar, anche di quelle compatte, potrebbe migliorare la situazione. Amazon ne propone una che farà al caso vostro a prezzo scontato!

Pur costando molto meno di 100,00€, questa soundbar scontata da Amazon garantisce prestazioni più che discrete, soprattutto se posizionata davanti al monitor di un PC. L’offerta riguarda la Trust Gaming GXT 620 Axon, che si farà apprezzare non solo dalla buona qualità audio, garantita dalla potenza di picco di 12W (6W RMS), ma anche per il design salvaspazio e per un’illuminazione RGB, un valore aggiunto per una qualsiasi postazione da gaming e non solo.

Il prezzo? Solo 28,99€, cifra che potrebbe far esaurire in fretta le ultime scorte rimaste. Sottile, non troppo lunga e dotata di ghiera di controllo che permette una facile e rapida regolazione del volume, Trust Gaming GXT 620 Axon è una soundbar che si adatta a qualsiasi postazione, che sia una cameretta o un salotto. Le sue prestazioni audio non deluderanno, al punto che sarà tutt’altro che folle metterla sotto o davanti a una smart TV da 40 pollici o dalla diagonale anche maggiore.

Come se non bastasse, per alimentarla sarà sufficiente una porta USB, mentre per il collegamento potrete usare il popolarissimo ingresso analogico da 3,5 mm, la cui compatibilità è praticamente universale. Nei casi più sfortunati, servirà infatti solo un adattatore per far sì che possiate godere di un suono avvolgente, senza la necessità di affidarsi a soluzioni costose e ingombranti. Certo, Trust Gaming GXT 620 Axon è lontana dall’essere una delle migliori soundbar, ma per un ascolto ravvicinato va più che bene e per meno di 30,00€ non si può chiedere di meglio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

