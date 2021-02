Soundbar Samsung HW Q950T a meno di 1.000€ nelle offerte eBay di oggi!

Anche questa settimana è iniziata col botto per quanto riguarda le offerte! D’altronde, non poteva che essere diversamente visto che San Valentino è ormai tra noi, e con numerosi portali che si stanno affannando nel tentativo di proporsi come piattaforma preferenziale per gli acquisti della Festa degli innamorati. Tra i vari, come immaginerete, non poteva mancare eBay che, come sempre, si sta prodigando in un nugolo di offerte atte ad abbattere la concorrenza, e che spaziano dagli smartphone ai televisori, passando anche per i più svariati elettrodomestici.

Diverse sono quindi le proposte ma, per ciò che riguarda la giornata di oggi, vogliamo sottoporre alla vostra attenzione la soundbar Samsung HW Q950T che, senza troppi giri di parole, è ad oggi il modello di punta del noto produttore sudcoreano, nonché uno dei migliori modelli in assoluto. Proposta a 959,00€ invece di 1.367,00€, la soundbar Samsung HW Q950T è certamente un prodotto fuori dalla portata di molti, ma il cui prezzo si giustifica non solo con la sua qualità costruttiva, ma anche con le sue straordinarie performance, trattandosi di uno dei pochi modelli capaci realmente di essere paragonati ad un sistema hi-fi tradizionale da migliaia di euro, merito non solo dell’eccezionale qualità audio, ma anche dalla presenza di 2 altoparlanti fisici posteriori, che fanno sì che questa soundbar offra una vera esperienza surround, con il suono ed i relativi effetti provenire dalle vostre spalle e quindi ottenere un’immersione acustica totale, come ben poche soundbar sanno fare.

Samsung, dunque, con la HW Q950T è riuscita nell’intento, ovvero quello di portare nelle nostre case una soluzione che può essere definita veramente cinematografica, con tanto di subwoofer dedicato perfettamente tarato per far sì che il suono risulti equilibrato sia con la musica che con i film. Inoltre, l’assenza di cavi vi permetterà di posizionare la soundbar e il relativo sub nella posizione a voi più comoda, oltre a quella dove le frequenze sonore vengono maggiormente messe in rilievo, riuscendo quindi ad ottimizzare il tutto, cosa che invece è molto più difficile con un sistema tradizionale.

Sono tante, inoltre, le tecnologie di cui vanta il modello top di gamma Samsung, tra cui la Q-Symphony che, qualora abbiate una smart TV Samsung QLED, vi permetterà di sfruttare contemporaneamente gli altoparlanti del televisore per rendere l’esperienza sonora ancora più immersiva e piacevole. Insomma, per gli amanti di film e della buona musica, la Samsung HW Q950T è certamente una delle migliori soluzioni per coloro che vogliono innanzitutto un suono di alta qualità e al tempo stesso il massimo comfort.

Detto ciò, è chiaro che le offerte eBay non si limitano solo a questo prodotto, bensì contengono una marea di altre offerte, tutte molto interessanti

