Spazzolini elettrici: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo una lunga attesa e una serie di offerte in anteprima, il Prime Day è finalmente arrivato! Come promesso, noi di Tom’s ci siamo subito attivati nel cercare di segnalarvi le migliori offerte e in questo articolo andremo a scoprire le occasioni di acquisto più interessanti relative agli spazzolini elettrici. Ovviamente, aspettatevi grossi sconti e munitevi di tanta pazienza perché le offerte sono tantissime e coinvolgono, chiaramente, anche le soluzioni più blasonate come Oral-B.

Prima di conoscere le offerte, però, vale la pena sottolineare che per accedere a questi fantastici sconti occorre essere iscritti ad Amazon Prime. Se non vi siete mai iscritti, vi informiamo che potrete beneficiare del servizio in modo completamente gratuito per un tempo limitato e accedere non solo alle migliori offerte, ma anche a Prime Video, contenuti in-game e molto altro.

Come detto, le offerte relative agli spazzolini elettrici sono ottime e numerose. Una di queste vede l’Oral-B Genius X Luxe Edition scendere da 199,99€ a 129,99€, che è il prezzo più basso di sempre per questo specifico modello. Come saprete, Oral-B produce alcuni dei migliori spazzolini elettrici in assoluto e il modello da noi proposto è uno di quelli che vanta le tecnologie più avanzate, che vi permetteranno di ottenere una pulizia dentale perfetta.

Munito di custodia da viaggio e 4 testine ricambio, con l’Oral-B Genius X Luxe Edition potrete scegliere ben 6 modalità di spazzolamento a seconda delle vostre esigente, tra cui è presente persino una modalità sbiancante. Ad ogni modo, la caratteristica forse più interessante di questo modello è il fatto di essere dotato di intelligenza artificiale, la quale vi aiuterà a pulire i denti in modo ottimale avvisandovi, tramite una luce a LED, se state applicando una pressione troppo forte o leggera, oltre a mostrarvi sull’app dedicata le zone che non avete pulito correttamente.

Questo è solo uno dei tanti spazzolini elettrici in offerta, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni. Per scoprire tutte le altre altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

Le migliori offerte Prime Day 2021 sugli spazzolini elettrici

Altre offerte Amazon

