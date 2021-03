Spedizione gratuita sulle migliori asciugatrici da Online Store

Questo sembra proprio il momento migliore per acquistare un’asciugatrice! A poche ore di distanza dalla promozione di ePrice, infatti, ecco che anche Online Store si è apprestata a mettere in campo una promozione che vede protagonista alcune delle migliori asciugatrici, sebbene in questo caso i prodotti aderenti all’iniziativa siano solo due. L’offerta, la cui validità sarà fino al 31 marzo, prevede l’azzeramento dei costi di spedizione, oltre a sconti pazzeschi che vi permetteranno di risparmiare centinaia di euro.

I modelli in offerta sono la Bosch WTH85V08IT da 8kg e la Siemens WT45W5R9IT da 9kg, ma quest’ultima che gode di uno sconto superiore avvicinandosi molto alla soglia del 50%, facendo crollare il prezzo dagli oltre 1.100€ a “soli” 599,90€ che, ci rendiamo conto essere ancora tanti, ma se consideriamo il prezzo di partenza di questo specifico modello, capite bene che siamo di fronte ad un’occasione imperdibile, diventata ancora più interessante con l’aggiunta della spedizione gratuita, che vi permetterà di risparmiare ulteriori 29,90€.

Per quanto riguarda l’asciugatrice in sé, parliamo di un modello a libera installazione avanzato ed efficiente, con numerose funzionalità e tecnologie atte a offrire risultati impeccabili a prescindere da quale siano gli indumenti da asciugare. Inoltre, con il cestello da ben 9kg, non avrete problemi ad asciugare un quantitativo enorme di vestiario, nonché i più svariati articoli. Dal cashmere alle scarpe da ginnastica, la Siemens WT45W5R9IT assicurerà sempre risultati eccellenti e darà la giusta sensibilità al fine di non rovinare il vostro abbigliamento preferito, eliminando al col tempo pieghe e odori.

Lo stesso vale per la Bosch WTH85V08IT che, anche se non gode dello stesso sconto del modello precedente, merita comunque di essere presa in considerazione, grazie al suo sistema di asciugatura automatica controllata e al filtro EasyClean, il quale trattiene tutta la lanuggine rilasciata dai capi durante il ciclo di asciugatura ed evita che questa si insinui tra le lamelle del condensatore, impedendo il normale flusso di circolazione dell’aria.

