Se siete disposti a rinunciare alla comodità di una soundbar, privilegiando un sistema audio tradizionale, puntando quindi tutto sulla qualità audio, vi informiamo che Amazon propone le ottime Logitech Z906 a meno di 300€. Per essere più precisi, oggi serviranno 295,03€ per acquistare questo kit di altoparlanti 5.1, a seguito di uno sconto del 33%.

Parliamo di un sistema audio completo, indicato per chi vuole ottenere un’esperienza audio cinematografica nelle propria mura domestiche, attraverso una soluzione in grado di adattarsi in base al tipo di utilizzo. Tramite la console di ‎controllo, infatti, potrete impostare varie modalità di suono, dalla più semplice 2.1, perfetta per l’utilizzo su scrivania, alla più complessa modalità 3D, che attiverà tutti gli altoparlanti satellite, oltre ovviamente al subwoofer, riproducendo così tutti i canali presenti in una fonte sonora, fino a un massimo di 6.

Un sistema audio capace quindi di competere con alcune delle migliori soundbar, ma a un prezzo decisamente più vantaggioso, reso possibile dall’assenza di tecnologie di acustica tipiche delle soundbar, che cercano di compensare i limiti fisici dovuti alle dimensioni compatte con accorgimenti che puntano a sfruttare le caratteristiche della stanza, spesso con scarsi risultati.

Avere altoparlanti fisici dedicati per ogni canale garantisce, appunto, che l’audio arrivi direttamente su di noi, senza rimbalzare sulle pareti che, come detto, potrebbero rovinare l’esperienza d’ascolto. Il surround, dunque, non mancherà, così come non mancherà la potenza necessaria per percepire ogni dettaglio anche nelle stanze più grandi, dal momento che parliamo di altoparlanti con 1.000W di picco.

I patiti dell’alta definizione apprezzeranno poi la certificazione THX, che testimonia l’alta qualità audio delle Logitech Z906, sia con film che musica, nonché la possibilità di regolare il volume di ogni singolo driver, in modo da equilibrare (magari con l’ausilio di uno strumento dedicato) il livello di decibel, qualora un punto della stanza avesse una risonanza acustica diversa. Lato compatibilità, la soluzione Logitech non si fa mancare nulla, permettendovi di collegare gli altoparlanti al vostro televisore, lettore Blu-Ray/DVD, DVR, Xbox, Playstation, Nintendo e iPod.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

