Le partenze estive sono ormai avviate, ma per qualcuno le vacanze sono ancora dietro l’angolo ed anzi, in concomitanza di questa ultima settimana di luglio, è probabile che per molti questo sia il momento per procurarsi le ultime cose da portare in viaggio.

In cima alle preferenze d’acquisto di quest’anno, complice soprattutto il caldo, ci sono le borse termiche, ricercatissime su Amazon soprattutto quando proposte ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, com’è il caso della proposta di oggi, del brand emergente Lifewit, che con la sua capienza da ben 40 litri si prospetta come un affare davvero interessante.

Partiamo dal prezzo, che dagli originali 39,99€ passa oggi a 33,99€, con un risparmio netto del 15% che, su prodotti simili, non sono mai pochi, specie ora che siamo nella loro ideale stagione di vendita. Si passa poi alla qualità del prodotto in sé, davvero notevole per un articolo così a buon mercato, e proposto da un brand emergente.

Questa borsa termica Lifewit, infatti, è realizzata in tessuto Oxford 600D, è resistente all’acqua ed allo sporco, ed ha una tenuta stagna ineccepibile che, nel pratico, vi permetterebbe di riempirla di ghiaccio senza il rischio che questo coli all’esterno una volta sciolto!

Ciò è possibile grazie ad una fodera interna, a tenuta termica, realizzata in fogli di PEVA, una plastica vinilica sicura e priva di cloruri e ftalati e che, pertanto, può entrare in contatto con cibi e bevande senza creare contaminazioni.

Tra questa e l’esterno della borsa, c’è poi una imbottitura in schiuma EPE da 8 mm, che isola termicamente la borsa senza appesantirla, rendendo il trasporto comodo e pratico, anche e soprattutto considerando che parliamo di un articolo con una capienza da ben 40 litri e, pertanto, ideale per contenere tutte le vettovaglie per una giornata fuori con l’intera famiglia!

Insomma, parliamo di un prodotto di altissima qualità e pregio che, per questo, andrebbe acquistato subito a prezzo scontato, così che non incorriate nel rischio che il prodotto torni al prezzo originale! Per questo, vi suggeriamo di visitare ora la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

