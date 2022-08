Se siete appena tornati dalle vacanze ma quest’ultime non sono state sufficienti per saziare la vostra voglia di divertimento estivo e volete godervi gli ultimi giorni di ferie rimanendo a casa spassandovela con una bellissima piscina, allora non dovreste perdervi l’offerta che eBay sta riservando a questa piscina fuori terra, il cui prezzo è molto vantaggioso se consideriamo che siamo in piena estate.

La piscina che attualmente gode di uno sconto speciale, superiore al 40%, è la Bestway 56629 Power Steel, un modello dalla struttura rettangolare e resistente capace di contenere fino a 4 persone senza problemi di spazio. A seguito dello sconto applicato dal portale, il prezzo sarà di soli 239,90€, ottimo per una piscina fuori terra con queste qualità e con queste dimensioni.

La Bestway 56629 Power Steel, oltre ad essere progettata per assicurare il massimo divertimento, è stata pensata anche per essere sicura da utilizzare. La struttura, infatti, è dotata di numerosi supporti laterali, che la mantengono stabile mentre si effettuano tuffi e o gli innumerevoli giochi eseguibili dentro una grande piscina come questa.

Con la pompa del filtro integrata, che ha una capacità filtrante di 1.249 litri d’acqua all’ora, avrete la certezza che l’acqua rimanga sempre pulita e priva di polveri sottili, che rimarranno intrappolate proprio nella pompa del filtro. Insomma, una piscina con tutti i crismi, perfetta da posizionare in giardino o sul terrazzo, visto che pesa meno di 40 kg.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questa piscina fuori terra, nonché ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare un’occhiata alla pagina eBay dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

