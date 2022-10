Quello delle sedie da gaming e da ufficio, si sa, è un mercato sempre florido di nuove proposte ma che, al contempo, si propone con prezzi che quasi mai sono davvero competitivi, salvo non rivolgersi a prodotti che sembrano promettere molto ma che, infine, si dimostrano pessimi investimenti.

Per questo, se siete alla ricerca di una buona sedia per giocare e/o lavorare, che sia comoda ma anche accessibile nel prezzo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Amazon dedicata ad una popolare sedia messa in commercio dal brand specializzato in arredamento Songmics, e che è scontata quel tanto che basta (il 21%) per essere venduta a meno di 95 euro!

Disponibile in diverse colorazioni, quella in sconto da Amazon è nera con inserti arancioni sullo schienale. Un colore certamente acceso ma perfettamente adattato al design della sedia, risultando gradevole e azzeccato anche per un ambiente professionale. Il prezzo originale? Parliamo di una sedia che costerebbe 119,99€, che di per se non sono poi molti per una sedia comoda, ergonomica e di buona qualità, ma grazie ad Amazon lo specifico modello arancione è oggi in sconto a 94,99€, il che è indubbiamente conveniente, visto che sotto la soglia dei 100 euro (ed anche attorno), le proposte sono generalmente deludenti.

Questa sedia Songmics, invece, è comoda, confortevole, e realizzata in materiali di qualità. La copertura è interamente in fintapelle, facile da pulire e resistente al tempo ed all’usura. La seduta è invece imbottita con spugna ad alta densità e dalla buona elasticità, resistente alla deformazione ed in grado di offrire sempre il giusto sostegno, anche dopo ore ed ore passati alla scrivania.

Il design è ergonomico e ben studiato, e segue la naturale curvatura del corpo, garantendo così una buona distribuzione del carico, senza affaticare schiena, fianchi e spalle. Ruotabile a 360 gradi, e parzialmente reclinabile, questa sedia è la scelta ideale sia per il lavoro, che per lo studio ed il tempo libero, ed il suo prezzo competitivo la rendono, senza alcun dubbio, una scelta ideale per chiunque voglia un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Insomma, una sedia da gaming e da lavoro davvero ottima, a cui vale certamente la pena dare un’occhiata tramite la pagina dello store dedicata al prodotto. Come sempre, il suggerimento è quello di approfittare quanto prima dell’offerta proposta, quanto meno prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

