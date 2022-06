Nonostante Amazon abbia annunciato che rilascerà sconti pazzeschi il 12 e il 13 luglio attraverso il suo prossimo Prime Day, vi informiamo che il colosso dell’e-commerce propone già da ora sfiziose ed accattivanti occasioni di risparmio su numerosi prodotti. Uno di questi è il giradischi portatile del brand emergente Digitnow, che da 69,99€ passa a soli 37,99€, grazie a uno sconto di quasi il 50%!

Questo prodotto è chiaramente pensato per gli amanti della musica, in particolar modo per chi preferisce ascoltare la musica tramite vinile, che garantisce un suono piacevole e caldo oltre che autentico, soddisfacendo chi predilige far fuoriuscire ogni minimo dettaglio dalla musica.

Oltre a garantire una buona qualità audio, che potrete riprodurre direttamente dal giradischi grazie ai due altoparlanti integrati, questo prodotto potrebbe rivelarsi anche un oggetto decorativo per la vostra casa, grazie al suo design retrò e alla finitura azzurrina.

Riprodurre la musica sarà semplice e immediato, dal momento che non sono necessari amplificatori aggiuntivi e, qualora la qualità degli altoparlanti integrati non vi dovesse soddisfare, potrete collegare il vostro impianto stereo tramite i cavi RCA. È presente poi anche un ingresso jack 3,5 mm, utile per collegare cuffie e dispositivi portatili. A questi si aggiunge una porta USB che, oltre a consentirvi di collegare il lettore al PC e usarlo come un giradischi USB, vi permetterà di convertire il tipico formato audio del vinile in MP3, a patto di usare chiaramente un software dedicato. Questo modello, infine, è parecchio versatile, in quanto compatibile con giradischi a 33, 45 e 78 giri.

Insomma, parliamo di un prodotto ottimo e dal prezzo abbordabile che, in ogni caso, è solo uno dei tanti prodotti che Amazon sconterà prima del Prime Day e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito di questa offerta, dando un’occhiata pagina Amazon dedicata.

