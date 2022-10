Il Prime Day è ormai ai nastri di partenza ma, come vi abbiamo raccontato grazie alla nostra odierna rassegna di news dedicate alle offerte, Amazon non ha aspettato la mezzanotte per rimpinguare le sue pagine di ottimi sconti e, anzi, già da ora sono disponibili sul portale diverse ottime offerte, relative ad alcune delle più interessanti categorie merceologiche tra cui, ovviamente, non mancano gli elettrodomestici da cucina.

E così, sulla scia dell’attesa, ma soprattutto grazie ad un ottimo coupon sconto, disponibile però solo fino a domenica 16 ottobre, sul portale avrete ora la possibilità di acquistare uno splendido mixer a immersione, proposto dal brand emergente Howork, ed oggi venduto al prezzo di appena 24,99€, compresi anche diversi accessori!

Il prezzo originale? Parliamo di 49,99€, oggi ribassati di 25€ grazie all’attivazione di un coupon sconto presente direttamente sulla pagina del prodotto, ma riscattabile solo fino alla data soprindicata o, alla peggio, all’esaurimento delle scorte.

Scorte di cui sarebbe meglio approfittare quanto prima, visto che, anche al netto del nome non proprio noto, questo mixer a immersione vanta delle qualità non da sottovalutare, e che lo rendono un elettrodomestico non solo funzionale, ma anche e soprattutto versatile.

Anzitutto parliamo di un motore da ben 1000 W, più che sufficienti a tagliare, sminuzzare e miscelare qualsiasi cosa, il tutto in tempi davvero molto brevi, vista non solo la potenza ma anche e soprattutto la velocità di rotazione, che diminuisce mostruosamente i tempi di lavorazione.

Ma siamo solo all’inizio, giacché oltre al potente motore, questo prodotto a marchio Howork vanta ben 4 lame trasversali in titanio, durevoli e affilate, capaci di sminuzzare davvero di tutto, senza danneggiarsi nel tempo, neanche in caso di cadute! A ciò, si aggiungono poi alcuni accessori davvero utili e funzionali, come il tritatutto da 500 ml, o l’utilissima frusta elettrica, così che possiate frullare, tritare, montare ed emulsionare con un solo elettrodomestico!

Ergonomico, leggero e facilissimo da montare e ripulire, questo mixer Howork è, in sintesi, un prodotto davvero interessante che, venduto com’è a questo prezzo ridicolo, rappresenta indubbiamente una bella opportunità d’acquisto, sia per i neofiti che per i più esperti preparatori di manicaretti.

Insomma, parliamo di un ottimo prodotto che, visto il prezzo, vi suggeriamo di prendere subito in considerazione per l’acquisto, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad inserire il prodotto nel carrello quanto prima, così che possiate accaparrarvelo prima si esauriscano i coupon disponibili al riscatto o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Prima di completare il tuo acquisto, ricorda di spuntare la casella coupon presente sulla pagina del prodotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!