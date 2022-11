Se siete alla ricerca di regalo di Natale che possa sorprendere la persona cara, ma al contempo volete approfittare di queste imperdibili (ed ultime) giornate di sconti del Black Friday 2022 di Amazon, allora non potete davvero ignorare questa offerta, giacché riguarda un prodotto di altissimo livello, proveniente da una delle case di moda più importanti ed apprezzate del pianeta!

Su Amazon, infatti, è in sconto addirittura del 55%, lo splendido orologio Emporio Armani AR11135, che dagli originali 219,00€, è oggi in sconto ad appena 98,99€, in quello che è un prezzo davvero scontatissimo, che si faticherebbe a trovare persino in un outlet!

Stiamo parlando di un autentico affare, per un articolo realizzato con materiali pregevoli, come si confà ad una griffe di spessore come Armani, questo splendido orologio unisex è realizzato con una cassa rotonda in acciaio, dalla tonalità oro rosa e da uno splendido quadrante in colore blu scuro, su cui spiccano lancette e numeri ancora una volta in oro rosa, in quello che è un insieme elegante, raffinato, e decisamente accattivante.

La cassa misura 43 mm, mentre il cinturino, realizzato interamente in pelle di qualità, in tinta blu, come il quadrante, ha una larghezza di 22 mm, per adattarsi perfettamente sia ad un polso maschile, che ad uno femminile.

Il vetro del quadrante è un cristallo minerale pulito e perfettamente trasparente, privo di qualsiasi opacità, per altro isolato per rendere questo orologio resistente all’acqua, e immergibile fino ad un massimo di 50 metri, mentre il movimento è basato su di un meccanismo al quarzo, con schermo analogico a tre sfere ed un classico datario.

Si tratta di un orologio classico, dall’aspetto elegante e ricercato, e perfetto per un regalo di Natale con i fiocchi, non solo per il prezzo davvero incredibile proposto da Amazon, ma anche e soprattutto per la presenza di una pregevole confezione regalo a marchio Armani, inclusa già nell’acquisto e che, ne siamo certi, vi farà fare un figurone!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

