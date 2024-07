Non perdere l'occasione: puoi avere questo mouse gaming Logitech a un SUPER PREZZO! -18%

Se siete alla ricerca di un mouse gaming wireless di qualità a un prezzo competitivo, l'offerta attuale su Amazon per il Logitech G G309 Lightspeed è un'opportunità da non perdere. Attualmente disponibile a soli 77,90€, questo mouse beneficia di uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 94,99€. Inoltre, vi consigliamo di seguire la nostra guida ai migliori mouse gaming per rimanere sempre aggiornati.

Logitech G G309 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G309 Lightspeed è un mouse progettato per offrire una connettività wireless Lightspeed a bassa latenza e Bluetooth, garantendo la massima flessibilità durante il gioco. Grazie alla tecnologia Lightspeed, questo dispositivo offre una risposta rapidissima, ideale per sessioni di gioco intense e competitive. La connettività dual-mode permette di alternare facilmente tra le due modalità, adattandosi perfettamente alle esigenze di qualsiasi gamer.

Un altro punto di forza del Logitech G309 è il suo peso minimo. Con la batteria AA inclusa, il mouse pesa solo 86 grammi, ma può scendere a 68 grammi utilizzando il sistema di ricarica wireless Powerplay, rendendolo uno dei mouse più leggeri sul mercato. Questa caratteristica lo rende estremamente maneggevole e adatto a lunghe sessioni di gioco senza affaticare la mano.

La precisione del mouse è garantita dal sensore HERO 25K, che offre una tracciatura submicrometrica senza alcun smoothing, assicurando una precisione millimetrica in ogni movimento. Questo sensore di nuova generazione, combinato con una velocità massima di 400 IPS e una sensibilità che arriva fino a 25.600 DPI, rende il G309 perfetto per qualsiasi tipo di gioco, dal più strategico al più frenetico.

Uno degli aspetti più interessanti del Logitech G309 è la sua autonomia eccezionale. Utilizzando una batteria AA, il mouse può durare oltre 300 ore, mentre con il sistema Powerplay, l'autonomia diventa illimitata. Questo vi permette di concentrarvi unicamente sul gioco, senza preoccuparvi di dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

Il mouse è dotato di interruttori ottico-meccanici Lightforce, che combinano la velocità degli interruttori ottici con la sensazione meccanica tradizionale, ottimizzando le prestazioni di gioco. Inoltre, offre fino a sei pulsanti programmabili, consentendo di personalizzare il proprio stile di gioco e creare scorciatoie utili per migliorare l'efficienza durante le sessioni di gioco.

Con un prezzo competitivo e caratteristiche avanzate, il Logitech G309 Lightspeed rappresenta una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca un mouse gaming wireless affidabile e performante. Non perdete l'occasione di acquistarlo su Amazon con uno sconto significativo e godetevi un'esperienza di gioco senza compromessi.

