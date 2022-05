Se siete alla ricerca di ottime stampanti per il vostro studio oppure per la vostra casa, vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta disponibile sullo store ufficiale Canon dove, fino al 30 giugno, avrete la possibilità di applicare un codice sconto da valore del 20% su un’ampia gamma di prodotti tra cui, ovviamente, anche le succitate stampanti.

Acquistando uno degli ottimi modelli PIXMA potrete attivare il ribasso copiando e incollando il coupon PRINTIT20 in fase di checkout e, in pochi secondi, vedrete il totale scendere automaticamente. Poiché si tratta di un’offerta molto valida su stampanti che vi garantisco immagini vivide e documenti di altissima qualità, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto prima che i prezzi tornino a salire.

Perché scegliere proprio una stampante Canon Pixma? Perché si tratta di dispositivi pensati per assicurarvi sempre il massimo dell’efficienza. Potrete decidere tra 3 diverse categorie: le stampanti per la casa, quelle piccole e compatte per le aziende e i modelli per fotografi professionisti. Le prime sono pensate per un utilizzo facile e veloce, l’ideale per tutta la famiglia, mentre le seconde sono perfette per le numerose operazioni di stampa, copia, scansione e fax solitamente necessarie negli uffici. Le ultime sono caratterizzate da un’ incredibile gamma di colori con funzionalità A3+ per stampare anche formati particolarmente grandi e dettagliati, dunque le migliori per professionisti in ambito grafico e fotografico.

Per quanto riguarda i modelli più convenienti da avere in casa, la nostra proposta è la stampante wireless inkjet Canon PIXMA TS3452a, disponibile a 40,49€ invece di 50,49€ grazie al coupon sopracitato. Questo prodotto appartiene alla gamma Canon PIXMA inkjet, ed è pensato per essere connesso facilmente ai vostri smartphone tramite Wi-Fi e stampare ovunque vi troviate grazie all’app Canon PRINT.

Potrete scansionare e copiare anche su diverse tipologie di materiali, grazie al vassoio posteriore versatile e ampio. Quest’ultimo vi consentirà di caricare facilmente la comune carta in formato A4, quella fotografica adesiva rimovibile e la fotografica magnetica, perfette per progetti creativi di ogni genere!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo uno dei tantissimi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Canon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon PRINTIT20 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!