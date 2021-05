Star Wars Day: compra 4 gadget, 1 in omaggio su Just Geek

Oggi è il 4 maggio, ossia lo Star Wars Day, ed in occasione di queste celebrazioni il portale di Just Geek ha lanciato una nuova iniziativa che vi permetterà di ottenere un articolo a tema in regalo. Aderire a questa promozione è molto semplice, non dovrete far altro che andare sul portale e selezionare 4 fra le centinaia di articoli proposti a tema Star Wars che riportano la dicitura “May the 4h”, ed una volta nel carrello quello che fra tutti avrà il prezzo più basso, vi verrà dato in regalo!

Ovviamente, visto il grade successo tra i fan e non solo, sul portale è possibile trovare veramente tanti articoli ispirati alla serie TV The Mandalorian, e che vedono protagonisti il famigerato cacciatore di taglie mandaloriano assieme al tenero Bambino, meglio noto al web come Baby Yoda e che sul portale potrete ritrovare in tantissime versioni, che sia una classica action figure, o magari uno speaker bluetooth e persino sotto forma di zerbino!

Non mancano, inoltre, tanti altri articoli di uso quotidiano, però ispirati ai personaggi iconici di Star Wars come agende e quaderni o persino elementi di arredo come ad esempio il quadro che ritrae la planimetria dell’amato droide R2-D2. Infine vi segnaliamo la presenza della linea di abbigliamento dedicata alla serie animata The Bad Batch, che vi permetterà di acquistare magliette a maniche lunghe, t-shirt ed accessori come i cappellini con visiera dei vari personaggi, a partire da 15,61€.

Insomma, avrete capito che questa iniziativa di Just Geek si rivela una vera occasione da non perdere per i fan di Star Wars, quindi il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare quindi l’offerta giusta per voi. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e sopratutto, Che la Forza sia con voi!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!