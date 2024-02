Star Wars Villainous, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il -30%

Fan dell'universo Star Wars, preparatevi a vivere battaglie epiche e strategiche con il gioco da tavolo Star Wars Villainous di Ravensburger, disponibile scontato ora su Amazon. Questo gioco da tavolo vi farà calcare i passi dei più iconici cattivi della saga, come Darth Vader, Generale Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Utilizzate strategia e abilità per controllare il vostro Settore, guadagnare Crediti, reclutare Alleati e molto altro. Originariamente disponibile a 59,99€, è ora venduto al prezzo speciale di 41,84€, permettendovi di risparmiare il 30%.

Star Wars Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Villainous è il gioco da tavolo perfetto per gli appassionati dell'universo di Guerre Stellari, dai 12 anni in su. Pensato per 2-4 giocatori, è perfetto per serate in famiglia o con amici appassionati della saga, offrendo una competizione stimolante e divertimento a non finire.

Le meccaniche di gioco di carte richiedono strategia e riflessione, soddisfacendo così sia i giocatori occasionali che gli stratega più esperti. "Star Wars Villainous" è senza dubbio il gioco che fa per voi se siete fan di Star Wars e amate sfide dinamiche dove ogni scelta può determinare il destino della galassia.

Con un prezzo scontato di 41,84€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, "Star Wars Villainous" è un'ottima scelta per i fan del vasto universo di Star Wars. Grazie alle sue meccaniche intuitive ma appassionanti e alla possibilità di interpretare i cattivi più iconici, questo gioco promette divertimento e sfide incredibili. Se cercate un gioco che combini strategia, intrigo e l'irresistibile fascino di Star Wars, vi consigliamo vivamente l'acquisto di questo gioco. Diventerà uno dei vostri titoli preferiti da affiancare ai giochi da tavolo classici.

