Mouse verticale Logitech, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 18%

Il mouse wireless verticale Logitech Lift è pensato per ridurre l'affaticamento del polso di chi lavora tante ore al computer. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 18%, potete acquistarlo per 66,90€ risparmiando 15€ sul precedente prezzo di 81,99€. Se vi capita spesso di sentire formicolii alle mani e polsi doloranti alla fine della giornata, questo mouse potrebbe fare al caso vostro.

Mouse verticale Logitech, chi dovrebbe acquistarlo?

È noto che passare tante ore davanti al computer può causare stress e tensione articolare che, alla lunga, possono trasformare una normale giornata di lavoro in un vero incubo. Logitech ha concepito questo mouse verticale allo scopo di offrire un'ergonomia elevata grazie alla sua conformazione verticale che scarica la tensione dai polsi e lo rende estremamente comodo da usare, anche nelle giornate più lunghe e impegnative. Oltre ad avere un aspetto elegante e un design compatto e leggero, questo mouse wireless verticale firmato Logitech può letteralmente salvare la salute dei vostri polsi sul lungo periodo grazie al suo formato studiato per offrire il massimo comfort possibile.

Oltre a essere estremamente comodo da usare, questo mouse è molto efficiente e offre una serie di caratteristiche premium come i tasti silenziosi e personalizzabili e la SmartWheel che offre un controllo dello scorrimento preciso e fluido. Inoltre, per chi tiene alla salute dell'ambiente, il Logitech Lift è completamente composto da plastica riciclata post-consumo certificata. Questo mouse wireless è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi tra cui Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux e garantisce un'autonomia fino a 2 anni.

Se siete stufi di arrivare a fine giornata con i polsi doloranti e cercate una soluzione per lavorare comodamente senza affaticare la articolazioni, il mouse Logitech Lift è la soluzione giusta per voi. Con uno sconto del 18%, oggi potete trovarlo su Amazon per soli 66,90€ risparmiando 15€ rispetto al prezzo originale di 81,99€.

Vedi offerta su Amazon