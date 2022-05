Siete degli amanti dei souls-like e non sapete come colmare il vuoto che vi ha creato Elden Ring? Beh allora vi farà decisamente sapere che il prossimo 8 settembre sbarcherà su PC, Xbox Series e PC l’intrigante Steelrising. Un gioco dietro cui ci sono i creatori dell’ottimo Greedfall, contraddistintisi negli anni come dei maestri della narrativa. Steelrising è insomma un titolo più che interessante, che potete fin da ora prenotare a quello che è il miglior prezzo disponibile sul mercato.

Steelrising ci metterà nei panni di Aegis, un automa altamente innovativo, chiamato a cambiare il corso della storia e riportare la Francia sulla retta via. Ambientato proprio durante i tumultuosi eventi della rivoluzione francese, un periodo in cui la bellissima Parigi è in ginocchio, dovremo quindi farci strada tra innumerevoli altri pericoli meccanici, pronti a metterci il bastone tra le ruote. Il tutto con un gameplay alla souls-like, condito da una storia che si preannuncia come particolarmente accattivante e in grado di raccontare un’ucronia parecchio intrigante.

Purtroppo per i collezionisti più sfegatati e per tutti coloro che aspettano particolarmente il titolo di Spiders, di Steelrising non sono a oggi state ancora svelate eventuali limited o collector edition. Nel caso venissero svelate al grande pubblico, così come anche eventuali bonus preordine, sarà però nostra cura aggiornare questo articolo, includendole come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!