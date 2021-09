Stufe, radiatori e termoarredi in forte sconto da Leroy Merlin!

Siamo entrati ufficialmente nella stagione autunnale, e in queste ore Leroy Merlin ha pensato bene di promuovere una nuova ed interessante iniziativa rivolta a tutti coloro che cercano soluzioni per riscaldare la propria abitazione. Infatti, potrete acquistare stufe, radiatori e termoarredi, il tutto con sconti fino al 20%!

Si tratta, dunque, di una ghiotta occasione per rinnovare il proprio impianto oppure per approvvigionarsi di pellet per le stufe. Chiaramente, il portale permette agli interessati di selezionare la spedizione a pagamento oppure il ritiro in negozio gratuito presso il centro più vicino. Tra le tante soluzioni disponibili in sconto, vi consigliamo di dare uno sguardo alla stufa a pellet Mirano da 8 kW, ora acquistabile a 559,20€ anziché 699,00€, grazie ad uno sconto del 20%!

Disponibile nelle colorazioni rossa e bordeaux, questo prodotto rappresenta il compagno ideale per riscaldare efficacemente la propria abitazione, in modo tale da migliorare sicuramente il comfort durante le giornate autunnali più fredde e quelle invernali, che sono inevitabilmente dietro l’angolo. Vanta un bruciatore e uno schienale realizzati interamente in ghisa, oltre ad avere diversi accorgimenti hardware che ne favoriscono la pulizia.

La stufa a pellet Mirano, oltre a garantire prestazioni di altissimo livello in relazione con il suo prezzo di vendita, garantisce anche un risparmio netto in bolletta rispetto ad altri prodotti di questo segmento di mercato, vista la sua appartenenza alla classe A+.

Insomma, un ottimo prodotto per le sue specifiche tecniche e, considerando il prezzo di vendita, rappresenta sicuramente un ottimo investimento. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con l’iniziativa di Leroy Merlin, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

