Super Mario 3D World: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 16 ottobre 2020: aggiornati prezzi e store con il miglior prezzo!

Come sapranno sicuramente i più appassionati sostenitori di Nintendo, quest’anno cade il 35esimo anniversario di Super Mario, ossia di quello che è molto probabilmente il personaggio più famoso mai nato dal settore videoludico. Per celebrare un evento di tale portata, l’arcinota casa nipponica ha ben pensato di proporre tutta una serie di titoli a tema e, oltre al gettonatissimo Super Mario 3D All Stars, che potete trovare qui al miglior prezzo sul mercato, ha deciso di annunciare anche Super Mario 3D World per Nintendo Switch, con tanto di una serie di nuovi contenuti che prendono il nome di Bowser’s Fury. Nonostante per il rilascio del titolo ci sia purtroppo da aspettare ancora un bel po’, essendo attualmente previsto per il prossimo 12 febbraio 2021, è però già possibile buttarsi avanti e prenotarne fin da ora una copia al miglior prezzo, assicurandosi così di riceverlo al lancio.

Del corposo DLC, di cui si vede un piccolo teaser alla fine del trailer qui sopra, non si sa purtroppo ancora molto, se non che appunto si concentrerà sulla vendetta del celebre Bowser. Una cosa è però certa: Super Mario 3D World è un gioco incredibile, una piccola perla rimasta nascosta ai più a causa della sfortunata Wii U, ma che è finalmente pronta ora a farsi riscoprire su Nintendo Switch nella sua versione definitiva. Se non ci avete ancora giocato, il consiglio è quindi solo uno: non fatevi scappare questa occasione di recuperare un ottimo titolo prenotandolo al miglior prezzo attualmente presente sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!