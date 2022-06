Se state pensando di approfittare dell’estate per acquistare nuovi elettrodomestici o prodotti tech e se, al contempo, state cercando l’offerta giusta per risparmiare qualche soldo, allora questa promozione chiamata “Samsung Unlocked” è proprio quello che fa per voi, perché vi permetterà di usufruire di una serie di sconti e vantaggi che vi permetteranno di risparmiare fino al 20% sui vostri acquisti!

Gli articoli disponibili sono davvero tantissimi, e comprendono tutto ciò che serve per la casa tra frigoriferi, forni, e robot aspirapolvere, così come tante proposte per gli amanti del mondo tech, tra smartphone, smart tv, soundbar e smartwatch. Potrete acquistare questi prodotti in offerta solo fino al 6 giugno 2022, approfittando della spedizione gratuita e pagamento in 3 rate a tasso zero con il servizio Klarna.

Per aderire alla promozione Samsung Unlocked è sufficiente andare sulla pagina dedicata e visionare le varie offerte disponibili, che comprendono:

Vendite abbinate per smartphone, smartwatch, tablet e accessori, con sconti fino al 50%.

TV, proiettori, soundbar, monitor ed elettrodomestici con sconti fino al 15% usando il codice UNLOCKED nel carrello.

usando il codice nel carrello. Offerte esclusive per ricevere una Soundbar Serie Q o The Frame con l’acquisto di una smart TV tra quelle selezionate.

o con l’acquisto di una smart TV tra quelle selezionate. Supervalutazione dell’usato sull’acquisto di una smart TV tra quelle selezionate.

Potrete ad esempio acquistare un fantastico Galaxy Watch 4, completamente personalizzabile in ogni dettaglio, a partire da 299,00€ e poter acquistare in abbinata un paio di Samsung Galaxy Buds Pro a soli 114,50€ anziché 229,00€, con uno sconto effettivo del 50% rispetto al prezzo di listino di questi splendidi auricolari true wireless perfettamente compatibili con tutti i dispositivi Samsung e Android.

Se invece avete bisogno di cambiare la vostra smart TV potete optare per la Neo QLED 4K QN85A 2021 da 55″, che con il doppio sconto ottenibile con il codice UNLOCKED può essere vostra a un prezzo finale di 926,25€ anziché 1.499,00€, e vi permetterà di ricevere in omaggio anche una bellissima TV The Frame da 32″, del valore di 399,00€ registrando l’acquisto sul sito Samsung Members.

La promozione Samsung Unlocked è ricca di tanti sconti interessanti e vendite abbinate che vi permetteranno di risparmiare davvero tantissimo sui vostri acquisti, per questo vi consigliamo di visitare la pagina dedicata prima del termine delle offerte, che incorrerà il 6 giugno 2022.

