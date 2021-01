Super offerte Euronics: Frigorifero Hisense scontato del 40%!

Oltre alle numerose promozioni quotidiane vogliamo segnalarvi che in queste ore da Euronics sono cominciate delle super offerte digitali con incredibili occasioni che riguardano molte categorie di prodotti presenti sul portale come smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, videogiochi, droni e tanto altro, con sconti che arrivano anche al 50%. Non sappiamo quando terminerà questa iniziativa, quindi il nostro consiglio è ovviamente quello di approfittarne subito, prima che possa esaurirsi la disponibilità dei prodotti.

Tra i prodotti inclusi in questa vasta selezione vogliamo segnalarvi il frigorifero Hisense RQ515N4AC2, che oggi può esser acquistato con ben il 40% di sconto sul prezzo di listino, e potrà esser vostro a 799,00€. Questo frigorifero alto poco meno di due metri è un ampio modello a 4 porte, suddiviso in 2 sopra per il comparto frigo e 2 per quello congelatore, e che arriva ad una capacità totale di ben 394 litri, con numerosi cassetti utili per conservare meglio gli alimenti. Hisense RQ515N4AC2 è poi dotato di una tecnologia di raffreddamento dell’aria No Frost che mantiene sempre costanti i livelli di temperatura ed umidità al suo interno, che oltre ad evitare fastidiose formazioni di ghiaccio riduce sensibilmente anche la crescita di batteri, arrivando a mantenere i cibi freschi più a lungo.

Con la pressione di un semplice tasto è anche possible ottenere le funzioni di raffreddamento rapido che permette di abbassare rapidamente la temperatura degli alimenti inseriti nel reparto frigorifero, così come nel freezer dove è possibile arrivare fino ai -24° grazie al congelamento rapido. Al suo interno è possibile trovare una particolare illuminazione a LED chiara e brillante, che consente un notevole risparmio energetico che, oltre a rispettare l’ambiente, conferisce a Hisense RQ515N4AC2 la classe energetica A++.

Insomma, oltre al frigorifero Hisense RQ515N4AC2 avrete capito che i prodotti inclusi in questa promozione di di Euronics sono molti, e per questo vi invitiamo a visitare la pagina della promozione, così da poter trovare l’offerta perfetta per voi entro il 3 gennaio 2021. Come ultima cosa prima di lasciarvi ai vostri acquisti natalizi su Euronics, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

