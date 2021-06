Super sconti per gli Xiaomi Days, offerte lampo fino al 35%!

Nonostante la settimana stia per volgere al termine, abbiamo ancora un buon numero di offerte e promozioni da segnalarvi, e quella che vi riporteremo adesso proviene direttamente dallo store ufficiale di Xiaomi, sul quale si sta svolgendo lo Xiaomi Days, un’iniziativa rivolta a decurtare i prezzi di numerosi dispositivi del noto brand fino al 35%. Valida fino al 27 giugno, questa promozione è diversa rispetto a quelle che siamo soliti segnalare, dato che le offerte cambiano ogni 48 ore, e quelle che si sono attivate nelle ultime ore coinvolgono smartphone, videocamere di sorveglianza, bilance smart e altri dispositivi tech.

Un’ottima occasione, dunque, per dotarsi di eccellenti prodotti, aumentando ancor di più il già ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue la stragrande maggioranza delle soluzioni Xiaomi, come il recente Redmi Note 10 Pro, che viene proposto nella variante con il maggior quantitativo di RAM e 128GB di spazio interno a 299,90€ invece di 349,90€. Ad ogni modo, riteniamo ancora migliore l’offerta relativa al sempre ottimo e recente Xiaomi Mi 11 5G, la cui variante da 256GB la si può avere a 799,90€ anziché 899,90€.

Oltre al risparmio di 100,00€, acquistando questo specifico modello riceverete anche il caricatore wireless di Xiaomi, che vi permetterà di ricaricare lo smartphone senza fili con una potenza di ben 80W, il cui valore è di circa 100,00€. Avrete quindi modo di ricaricare lo smartphone alle tipiche velocità garantite dalle tecnologie di ricarica super veloce dei vari brand, settore in cui Xiaomi non poteva che essere in prima linea.

Detto ciò, come saprete lo Xiaomi Mi 11 5G è l’ultimo dispositivo di fascia alta presentato dall’azienda cinese, con caratteristiche che lo collocano ai vertici della categoria. A dimostrarlo non è solo lo Snapdragon 888, attuale chip di riferimento nel settore mobile, il comparto fotografico con sensore da 108MP e il display WQHD+ a 120Hz, ma anche il design, rappresentato da uno schermo curvato su 4 lati e da un sistema di altoparlanti stereo firmato Harman Kardon.

Gli Xiaomi Days, quindi, si propongono come un'ottima occasione per chi vuole aggiornare uno o più dispositivi, ed ecco perché il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata per non perdere nessuna delle tante opportunità presenti in queste ore.

