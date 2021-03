Super sconti su aspirapolvere e scope elettriche su Monclick

Oltre alle offerte che dimezzano il prezzo di alcuni dei migliori smartphone, abbiamo scoperto che su Monclick sono in atto fantastiche occasioni relative anche a molti prodotti per la pulizia domestica, tra cui spiccano aspirapolvere e lavasciuga. Anche in questo caso, il catalogo è ricco di soluzioni interessanti e vi permetterà di scegliere modelli a traino, senza filo e smart, con sconti fino al 40%.

Tra i modelli più meritevoli vi è la Rowenta Air Force 360 RH9036WO, un aspirapolvere senza filo in grado di trasformarsi in un dispositivo portatile con pochi e semplici gesti, permettendovi di usarla in tutte le situazioni. Parliamo di un tipico modello top di gamma, il cui prezzo subisce un ribasso di quasi 200€, dandovi modo di comprarla a soli 266,90€ invece di 449,90€, una cifra molto più abbordabile rispetto a quella originale, che diventa quasi irrisoria in relazione alle prestazioni di questo specifico modello.

Maneggevole e potente, la Rowenta Air Force 360 RH9036WO assicura una pulizia delle superfici impeccabile ed è in grado di aspirare su qualunque tipo di pavimento per 30 minuti prima che necessiti di una ricarica, la quale avviene attraverso la sua comoda base a muro, che è in grado di ricaricare completamente l’aspirapolvere in meno di 3 ore. I prodotti Rowenta sono sinonimi anche di comfort e questo modello non fa eccezioni, avendo un design ergonomico che vi permetterà di usarla anche con una sola mano e svuotare il serbatoio in pochi secondi.

Oltre alle numerose offerte che trovate in calce a questa news, vogliamo segnalarvi anche la fantastica occasione che vede il robot aspirapolvere Samsung POWERbot Precision 7200 proposto a 449,90€ invece di 799,90€. Uno sconto enorme per quella che è una delle migliori soluzioni per coloro che sono a caccia di un dispositivo smart capace di prendersi cura della pulizia domestica, pulendo in modo approfondito anche gli angoli più difficili, a patto che dedichiate il giusto tempo per fargli mappare tutte le stanze. A differenza di tante soluzioni simili, infatti, la proposta di Samsung migliora le sue prestazioni col passare del tempo, soprattutto negli angoli delle stanze che rappresentano, di solito, il tallone d’Achille per questo genere di prodotti.

Prima di scoprire quelle che saranno le offerte di fine giornata, vi ricordiamo che sulla pagina ufficiale troverete numerose altre occasioni interessanti, alcune delle quali abbiamo riportato in calce. Ciò detto, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!