La navigazione web è diventata ormai parte integrante della quotidianità di ognuno di noi, motivo per cui la sicurezza informatica ricopre un ruolo fondamentale per poter difendersi da attacchi esterni. In questo particolare campo opera Surfshark che, mediante la sua nuova ed interessante promozione, permette di sottoscrivere un piano di abbonamento di due anni con uno sconto dell’80%, con la possibilità di ottenere anche un software antivirus in omaggio.

Surfshark VPN è un operatore che garantisce la riservatezza e la sicurezza online, attraverso un software molto potente che migliora la propria identità e le proprie ricerche, per poter ottenere risultati di ricerca del tutto riservati. Chiaramente, il tutto avviene attraverso la codifica di tutte le attività svolte in rete, cosicché nessuno possa monitorare o rubare i dati.

Surfshark VPN, inoltre, include un gran numero di servizi secondari (tutti compresi nel piano di abbonamento in offerta), che migliorano la navigazione, come nel caso di Ad-blocker per limitare il proliferare delle pubblicità, oppure della protezione dei dati, soprattutto quando ci si connette ad una rete pubblica.

I piani offerti da Surfshark sono:

abbonamento mensile , da 11,59€ al mese

, da 11,59€ al mese abbonamento annuale , da 3,59€ al mese anziché 11,59€, grazie ad uno sconto del 69%

, da 3,59€ al mese anziché 11,59€, grazie ad uno sconto del 69% abbonamento biennale, da 2,29€ al mese anziché 11,59€, grazie ad uno sconto del 80%

Insomma, stiamo parlando di una promozione rivolta soprattutto a coloro che desiderano migliorare la sicurezza dei propri dispositivi e, in particolare, dei propri dati personali, che possono finire in mani sbagliate. Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale per ricevere le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!