Se avete una Nintendo Switch o avete intenzione di acquistarne una e portarla con voi in vacanza, potendo così giocare in mobilità, allora sarete contenti di sapere che su eBay è stata fatta una selezione di giochi e di console Switch, proponendole a prezzi scontati per un tempo limitato.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del gaming portatile e per tutti quelli che vogliono dedicare ogni minuto della loro vacanza al divertimento, mettendosi a giocare a uno dei tanti titoli disponibili per Nintendo Switch, dopo magari aver dedicato tutte le energie per giocare con i propri amici in spiaggia, in montagna o in qualsiasi altro posto da voi raggiunto. Una console come la Nintendo Switch può comunque fare la differenza anche in un pomeriggio o in una serata qualsiasi tra amici, grazie alle sue caratteristiche che, non a caso, gli consentono oggi di essere una delle console più vendute in assoluto.

Tra i titoli scontati ci sono campioni di incassi come Mario Kart e molti altri, giochi che sapranno intrattenere soprattutto se giocati con amici e familiari. Se invece siete soliti giocare da soli e offline, potreste considerare titoli come Paper Mario: The Origami King, che vi permetteranno di iniziare una campagna spassosa e ricca di avventure, portandovi negli angoli più remoti di un mondo fatto di carta.

Vi ricordiamo che la Nintendo Switch può essere attaccata al televisore o a qualsiasi schermo, una caratteristica che la rende forse la console più versatile in assoluto. Insomma, si tratta di un dispositivo che rispecchia appieno lo spirito del gaming portatile, a dir poco perfetto per animare queste giornate d’estate, e con cui potrete divertirvi sia da soli che in compagnia di qualche amico.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai numerosi giochi e accessori per Nintendo Switch disponibili a prezzi scontati su eBay, non dovrete far altro che visitare la pagina dedicata, raggiungibile direttamente tramite questa pagina cliccando sul link in calce.

