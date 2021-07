Tante offerte su Chromebook, router e tablet da Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata su Amazon, vi segnaliamo ora una nuova e clamorosa offerta da parte del portale che, come scoprirete, vi darà la possibilità di risparmiare sull’acquisto di prodotti tech di altissimo libello come Chromebook, tablet e router: tutti perfetti tanto per impegnare il tempo nelle imminenti vacanze estive, quanto in vista del ritorno a scuola del prossimo settembre!

Un’iniziativa davvero ottima che, tra le sue numerose offerte, coinvolge tanto prodotti entry level e di marchi emergenti, quanto i più ambiti articoli di fascia alta, offrendovi così l’opportunità di prodotti che possono andar bene per qualsiasi esigenza, dal mero svago alle più disparate necessità in ambito scolastico o lavorativo, tutte caratterizzate da prezzi bassi e accessibili! Un esempio in tal senso è l’ottimo Samsung Chromebook 4, disponibile al prezzo di 209€ anziché di 350,90€ a seguito di uno sconto del 42% che vi farà risparmiare ben 150,90€!

Samsung Chromebook 4 si presenta con un design compatto e lineare, completamente privo di viti e con lati lisci e puliti, per un’estetica decisamente attraente. Parliamo di un notebook leggero e che, pertanto, è perfetto per il lavoro in mobilità, specie qualora doveste portarlo con voi tutto il giorno. Dotato di display 11.6″ HD LED antiriflesso, questo notebook monta al suo interno il potente chip Intel Celeron Processor N4000 e una scheda video Intel® UHD Graphics 600 a cui si aggiungono 64 GB di memoria eMMC e 4 GB di Ram.

Con una tastiera di precisione come quella di Chromebook 4, non vi stancherete mai di scrivere! La speciale forma arcuata ergonomica dei tasti vi garantirà sempre un’esperienza di digitazione agile e confortevole anche dopo molte ore. Non dovrete più temere interruzioni improvvise, perché con questo notebook potrete contare sempre sull’efficienza di batteria in grado di offrirvi un’autonomia di ben 24 ore, anche con una sola ricarica! Grazie al supporto di Google Assistant potrete inviare le vostre e-mail, riprodurre musica, cercare informazioni e controllare i dispositivi della tua smart home in modo ancora più rapido e intuitivo, tramite un semplice comando vocale. Portare a termine i lavori più in fretta e godervi il tempo libero non è mai stato più semplice di così!

