Tante offerte su router, hotspot e tanto altro per i D-Link Days su Amazon!

Dopo le consuete offerte del giorno di Amazon Italia, dove impazzano gli sconti dedicati a moltissimi prodotti del suo catalogo, vi segnaliamo una nuova iniziativa molto intrigante che interessa i migliori articoli commercializzati da D-Link, come router e hotspot, ma anche telecamere di sorveglianza e altri accessori wireless per la casa.

Tra i vari prodotti compatibili con l’offerta in questione, vi consigliamo di dare uno sguardo al ruoter D-Link DVA-5593. Si tratta di un articolo performante sotto tutti i punti di vista, a partire dal suo comparto connettività che vanta due bande Wi-Fi combinate per velocità fino a 2200 Mbps, la compatibilità con fibra VDSL fino a 300 Mbps (eVDSL/35b) e, come se non bastasse, una porta SFP per terminazione ottica. Questo router, inoltre, offre quattro porte LAN Gigabit, una porta Gigabit WAN e due porte USB 3.0/2.0 per supporti di memoria (come il NAS). Il tutto si traduce in 138,90 euro!

Un altro prodotto da tenere in considerazione, visto il nuovo prezzo di vendita scontato, è la videocamera di sorveglianza panoramica D-Link DCS-8100LH. Questo prodotto, per chi non lo sapesse, racchiude al suo interno tutte le tecnologie sviluppate dalla casa produttrice, come lo streaming in 720p HD di alta qualità, la visione notturna integrata e la rilevazione di movimento/rumori con avviso di notifica push istantanea. Inoltre, la videocamera in questione è pienamente compatibile con i sistemi di domotica del momento (mydlink Smart Home6, Alexa di Amazon, l’Assistente Google e IFTTT) ed è capace di salvare le registrazioni su MicroSD oppure su cloud appoggiandosi al servizio gratuito offerto da D-Link. Se siete interessati potete acquistare questo prodotto a 102,89 euro.

Insomma, in questo articolo troverete la nostra selezione dei migliori prodotti compatibili con la promozione, cosicché possiamo fin da subito visionare le offerte da prendere al volo. Naturalmente, per dovere di cronaca, vi invitiamo a consultare la lista completa degli articoli al seguente indirizzo. Infine, vi consigliamo anche di seguirci su Telegram, dove potete trovare le offerte last minute più vantaggiose relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

