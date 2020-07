Tante smart TV ed elettrodomestici nelle offerte Solo per oggi di Mediaworld!

Dopo aver dato un’occhiata alle offerte Amazon di oggi dove, come avrete visto, fioccano le promozioni relative ai prodotti Philips tanto per la casa, quanto per la cura della persona, è ora arrivato il momento di dare un’occhiata alle tipiche offerte quotidiane dei “Solo per oggi” di Mediaworld, ovvero quelle offerte che – come ormai saprete – durano solo 24 ore e che sono riuscite, specie negli ultimi mesi, a catturare l’attenzione di moltissimi appassionati di sconti, grazie ai loro prezzi bassissimi ed alla straordinaria convenienza.

Offerte imperdibili dunque, nel quale rientrano anche eccellenti prodotti di fascia alta, come è ad esempio il caso per la smart TV 4K LG da 55″ con tecnologia NanoCell, capace di restituire immagini di straordinaria bellezza e fedeltà. Sviluppata proprio da LG, che l’ha brevettata per le sue TV, la tecnologia NanoCell utilizza le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica. Equipaggiata con un potente processore Quad Core 4K, questa straordinaria smart TV LG elimina il rumore dall’imagine, e restituisce colori brillanti e contrasti più dinamici, per un’esperienza eccellente che si ripercuote anche sulle immagini a bassa risoluzione, che vengono automaticamente migliorate dalla TV con dei risultati, francamente, impressionanti. Compatibile con le principali app di streaming, tra cui anche Apple+ (cosa non comune per le tv europee), la smart TV LG 55NANO816NA.API è un prodotto straordinario che, grazie a Mediaworld, può essere vostro a soli 799,00€, i virtù degli originali 999,00€ necessari per l’acquisto.

Un prezzo ottimo che, ovviamente, è solo uno dei vantaggiosi sconti proposti da Mediaworld per la giornata di oggi, tant’è che il nostro suggerimento, oltre a consultare la nostra ricca selezione di prodotti, è anche quello di consultare direttamente la pagina ufficiale con le offerte del giorno, così da non lasciarvi scappare nessuna delle ottime proposte in sconto. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Ciò detto, buono shopping!

