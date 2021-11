Tanti Auguri Alexa! Tre offerte imperdibili sui dispositivi Amazon!

In occasione dell’iniziativa chiamata “Tanti Auguri Alexa“, Amazon ha pensato bene di inaugurare una nuova tornata di sconti su tutti i dispositivi del noto assistente vocale, in particolare si Eco Show 8 1ª generazione, Echo Dot 3ª generazione ed Echo Show 5 2ª generazione. Prodotti molto interessanti per gli appassionati di domotica ma anche per chi, banalmente, ama ascoltare la musica, o necessita di aiuto nell’organizzare la propria giornata con promemoria, timer o sveglie.

Punta di diamante della proposta, è Echo Show 8, uno dei prodotti di punta della famiglia Alexa, che è ora in sconto a soli 64,99€, contro i 109,99€ richiesti di listino, ed una differenza di ben 45,00€ che vi consente di farlo vostro ad un prezzo davvero ottimo!

Andando nello specifico, Echo Show 8 è un dispositivo Amazon Echo dotato di un ampio e luminoso display touch in alta definizione da ben 8″, praticamente le misure di un piccolo tablet, e con un audio stereo di buona qualità che, addirittura, vi permette la visione di video da YouTube o persino da Amazon Prime Video!

A ciò, si unisce l’ovvia possibilità di interagire con Alexa, che risponderà anche a voce a tutti i vostri quesiti e, qualora lo riteniate necessario, si occuperà anche di gestire per voi calendario, appuntamenti, e diverse altre necessità utili per chiunque lavori in smart working. Partendo dalle più banali richieste, come “Alexa, accendi la luce” scoprirete ben presto un mondo di variegate possibilità, che vi permetteranno di ottenere benefici sia nella gestione della casa, che nell’organizzazione della vostra vita. Vostro figlio non riesce a dormire? È possibile chiedere ad Alexa la lettura di un libro o di una fiaba. Siete in paranoia per la vostra auto in garage? Chiedete ad Alexa di mostrare le vostre telecamere di sorveglianza. E se siete in cucina e necessitate di un aiuto, chiedete che vi venga mostrata una bella ricetta!

Insomma, Echo Show 8 possiede tutte le caratteristiche necessarie per rendere più smart la vostra abitazione e, perché no, alleggerirvi la mente da eventuali impegni, liste della spesa e quant’altro.

Un prodotto ottimo che, si associa anche agli sconti disponibili su Echo Dot di 3ª generazione ed Echo Show 5 di 2ª generazione, anch'essi perfettamente capaci svolgere per voi numerose attività.

