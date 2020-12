Tanti elettrodomestici per la cucina in offerta da Unieuro

Dopo un periodo di calma che ha permesso agli e-commerce di respirare un attimo dopo l’incredibile Black Friday, diversi portali sembrano siano tornati alla carica in vista dell’attesissimo periodo delle feste. Molti gli store in competizione per questo Natale 2020 e, tra i vari, vi segnaliamo Unieuro che, a partire da questa settimana, si sta spendendo in una nuova tornata di offerte dedicate agli elettrodomestici per la cucina, con tutta una serie di prodotti capaci di arricchire, quant’anche migliorare, le vostre preparazioni gastronomiche.

Molte le proposte ma, a nostro giudizio, da tenere particolarmente in considerazione sono le macchine automatiche per il caffè, non solo presenti tra le offerte dello store con sconti a dir poco sorprendenti, ma anche perfette come regali di Natale per i vostri cari… o per voi stessi. Del resto chiunque sarebbe ben lieto di ricevere un prodotto straordinario come la De Longhi ECAM 23.125.B, una macchine per caffè espresso automatica di grande qualità, in grado di regalarvi un caffè degno dei migliori bar.

Ovviamente, per ottenere la miglior bevanda possibile, la scelta di chicchi copre un ruolo fondamentale e, a tal proposito, la De Longhi ECAM 23.125.B assicura una macinatura sempre fresca, conservando quindi intatto e inalterato il sapore del vostro caffè preferito, e siamo solo all’inizio! Tra le altre funzionalità, infatti, c’è la possibilità di regolare il livello di macinatura in base ai propri gusti, offrendo quindi un aroma intenso senza alcun residuo di polvere. Oltre al caffè, questo modello consente di ottenere anche una cremosa schiuma di latte grazie alla presenza del montalatte manuale regolabile.

Comoda e di facile pulizia, sarebbero serviti ben 599,99€, ma grazie alle offerte proposte da Unieuro può essere vostra al ben più vantaggioso prezzo di 349,00€. Tanti per una macchina per caffè? No di certo se consideriamo la qualità costruttiva dell’articolo, nonché gli straordinari risultati ottenibili anche dagli amatori del caffè. Certo, la cifra è importante per un elettrodomestico di questo tipo, ma riteniamo sia un buon investimento. Chiaramente la De Longhi ECAM 23.125.B non è l’unico prodotto disponibile nel catalogo, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre macchine per caffè e gli innumerevoli accessori da cucina. Come sempre, prima di passare al prossimo articolo, consigliamo, qualora non l’abbiate già fatto, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

