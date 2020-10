Tanti elettrodomestici Rowenta in sconto fino al 35% da Yeppon

In attesa dell’Amazon Prime day il 13 e 14 ottobre, ecco un’interessante promozione di Yeppon dedicata agli elettrodomestici Rowenta. Che cerchiate una nuova scopa elettrica, un ferro da stiro o una piastra per capelli, Yeppon oggi sa darvi ciò di cui avete bisogno, offrendo prezzi tra i migliori sul mercato.

È questo il caso della scopa elettrica Rowenta RH8037WA, che rispetto al prezzo di listino di 109,99€, potrà essere vostra a soli 86,99€. Offre una capacità di 2,2 litri e un basso consumo energetico grazie al suo motore ad alta efficienza specificatamente progettato. Il cavo d’alimentazione lungo 6 metri permette inoltre di utilizzarla senza preoccuparvi eccessivamente che si stacchi dalla presa durante l’utilizzo e in dotazione avrete anche la spazzola per parquet, l’ugello per la tappezzeria e la bocchetta lancia piatta per raggiungere anche gli angoli più difficili e pulire qualsiasi superficie in maniera efficace. Il suo filtro in microfibra riesce a rimuovere fino al 99,98% di particelle di polvere dall’aria emessa dall’elettrodomestico durante il funzionamento. Rowenta per la scopa elettrica RH8037WA garantisce le disponibilità dei pezzi di ricambio fino a 10 anni: acquistarla può essere davvero un investimento a lungo termine.

Su yeppon comunque ci sono moltissimi altri elettrodomestici in offerta: vi invitiamo per questo a visitare la pagina dedicata alla promozione e a rimanere aggiornati su moltissime altre promozioni iscrivendovi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!