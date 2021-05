Tanti giochi Nintendo Switch in sconto per la Amazon Gaming Week!

Torniamo a parlare di videogiochi, e lo facciamo grazie alle continue ed ottime offerte della Amazon Gaming Week, in quella che è una giornata che, come saprete, si è aperta proprio all’insegna del gaming, grazie al ritorno delle disponibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X tornate in vendita in mattinata, ma purtroppo subito esauritesi. Poco male, perché per gli appassionati di videogame c’è ancora molto da acquistare, specie lato software, visto che fino a domenica 16 maggio proseguiranno le offerte della Amazon Gaming Week. Bando alle cianche, dunque, e tuffiamoci a capofitto tra gli sconti che, come avrete capito, riguardano ora i titoli Nintendo Switch, con prezzi che vi permetteranno di recuperare tanti ottimi titoli a prezzi d’occasione!

Si tratta di una promozione davvero ottima, specie perché – come saprete – i giochi Nintendo tendono a svalutarsi molto poco, anche a distanza di anni dalla loro uscita, ed ecco perché seppur più contenuti rispetto ai titoli per altri console, questi sconti proposti da Amazon rappresentano una vera manna per chiunque voglia ampliare il proprio catalogo di giochi per Nintendo Switch, specie qualora vi siate lasciati alle spalle perle di assoluto valore, come è il caso Luigi’s Mansion 3, oggi in sconto a 47,99€ e, per questo, irrinunciabile!

Originariamente venduto a 59,99€, Luigi’s Mansion 3 è un titolo vivace e divertente, pensato per essere giocato tanto in single player quanto in compagnia di un secondo giocatore, e tutto incentrato sulle (dis)avventure del pavido Luigi, fratello del più famoso Mario, e qui intendo in una improbabile missione di salvataggio in giro per il lugubre Hotel Miramostri.

Convinti di prendere parte ad una vacanza da sogno, Luigi, Mario, Peach ed un gruppetto di Toad, finiranno in realtà vittime di una trappola, a cui solo il povero Luigi riuscirà a sfuggire, dovendosi quindi improvvisare nelle vesti di acchiappa fantasmi per combattere contro orde di malefici fantasmini, esplorando i piani di un albergo tanto vasto quanto variegato nelle ambientazioni, e con livelli che spaziano attraverso le più bizzarre tematiche: da sontuosi giardini verticali, a riproduzioni di deserti sabbiosi con tanto di piramidi!

Insomma: un titolo davvero divertente, variegato e caratterizzato da uno stile a dir poco delizioso, che con la sua esplorazione ed i suoi tanti segreti riuscirà a tenervi incollati alla Switch per ore, tant’è che Luigi’s Mansion 3, è stato considerato sin da subito come uno dei migliori titoli disponibili nel catalogo di Nintendo Switch! Ovviamente, Luigi’s Mansion 3 non è comunque l’unico titolo in sconto in questa imperdibile tornata promozionale per la Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon dedicate a Nintendo, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop.

