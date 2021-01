Tanti giochi Square Enix in sconto fino al 90% su Humble Bundle!

Humble Bundle ha recentemente deciso di mettere in forte offerta, con sconti che arrivano fino al 90%, praticamente l’intero catalogo di Square Enix, ossia uno dei publisher più importanti a livello mondiale. Tomb Raider, Final Fantasy, Nier, Just Cause e non solo: la quantità di giochi attualmente in fortissima offerta su Humble Bundle è decisamente elevata e difficilmente non troverete qualcosa di vostro interesse.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: esse resteranno valide solamente fino a domani, il 14 gennaio, alle 19 in punto!

A spiccare particolarmente in questo ricco calderone di offerte, che include anche grandi classici del passato come i primi Tomb Raider e Legacy of Kain, è sicuramente la trilogia di Life is Strange, una delle avventure narrative più riuscite di sempre. Tre differenti titoli, tutti completi, e disponibili a un prezzo decisamente interessante, con il primissimo Life is Strange che è acquistabile addirittura a soli 3,99 euro.

Da non sottovalutare sono poi sicuramente la Complete Edition di Final Fantasy XV, il recente remake di Trials of Mana e l’ultimo episodio della riuscita nuova trilogia di Lara Croft, ossia Shadow of the Tomb Raider. Tutti ovviamente disponibili in fortissimo sconto. Insomma, di carne al fuoco ce n’è veramente molta, l’importante è fare in fretta: le offerte sui titoli Square Enix saranno valide su Humble Bundle solamente fino al 14 gennaio alle 19:00.

